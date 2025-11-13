快訊

台灣投資美國金額至少3500億美元？龔明鑫：台美談判有結果會對外說明

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
傳美要求台投資3500億美元至5000億美元，經濟部長龔明鑫不證實不反駁，但表示有結果就會對外說明。記者陳儷方／攝影
傳美要求台投資3500億美元至5000億美元，經濟部長龔明鑫不證實不反駁，但表示有結果就會對外說明。記者陳儷方／攝影

台美關稅談判還在進行中，外媒報導，美國要求台灣投資美國規模高於南韓的3500億美元，低於日本的5500美元，經濟部龔明鑫對此表示，應由第一線談判代表行政院經貿辦說明比較適當，確定後就會對外說明，至於時間點，「也不是我能決定的」。

總統賴清德12日出席工業節慶祝大會時表示，台美對等關稅談判缺臨門一腳，外媒最新報導指稱，美國要求台灣投資美國的金額介於韓國的3500億美元至日本的5000億美元之間。

龔明鑫13日在經濟部業務會議前受訪時表示，這是尚未確定的訊息，行政院經貿辦及副院長鄭麗君才第一線談判代表，由他們說明比較適當。報導指投資金額介於3500億美元至5000億美元之間是否合理？龔明鑫說，確定以後一定會對外說明，也會對立法院提出完整說明。

至於時間點是否就在11月底？龔明鑫說，這也不是他能決定的，時間是雙方談定，對於產業及民生的影響，也是有結果以後再說明。

