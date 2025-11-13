台美關稅有進度？卓揆：架構一直以「台灣模式」作為談判基礎

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照／記者陳正興攝影

外傳台美關稅落在3,500億元到5,500億元，對此行政院長卓榮泰13日表示，談判的架構一直是以我方所提出的「台灣模式」來作為談判的基礎，至於現在有一些外界的訊息未經任何證實，但是都不會影響雙方目前在進行的談判內容和談判進度，謝謝大家關心。

卓榮泰表示，台美雙方的談判在上個月進行了第五輪的實體磋商，之後又進行了視訊會議，目前就雙方而言是在做最後的一些文件交換，確認這個文件交換的書面之後，就能夠有共識，希望能夠進入到最後的總結會議。

卓榮泰說，在談判的架構一直是以我方所提出的「台灣模式」來作為談判的基礎，就是由國內的廠商、產業，自主地到美國投資，政府做金融融資的保證，而雙方政府會就未來產業設置的園區，做更多在設置上的、進行上的便利跟協助。至於現在有一些外界的訊息未經任何證實，但是都不會影響雙方目前在進行的談判內容和談判進度。

卓榮泰 美國
