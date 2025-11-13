快訊

豬隊友？王義川質疑解新壽迎輝達圖利 戴錫欽：嘆為觀止

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
議長戴錫欽今天與市長蔣萬安下午出席北市與巴士底市締結姊妹市共同聲明簽署典禮。記者林麗玉／攝影
議長戴錫欽今天與市長蔣萬安下午出席北市與巴士底市締結姊妹市共同聲明簽署典禮。記者林麗玉／攝影

輝達落腳T17、T18，北市府昨將與新壽解約案送議會備查，藍綠白議員一致鼓掌支持。不過民進黨立委王義川卻對輝達案，12日於社群質疑「沒有圖利或違反相關法令問題？」議長戴錫欽暗指王「隊友」，戴說，有這樣的質疑我們也只能「嘆為觀止。」

戴錫欽說，他覺得王義川是針對蔣萬安而來，未必是針對輝達來，就是一種逢藍必反的心態，當全國都鼓舞歡欣之餘，有這樣的質疑，也只能嘆為觀止？

戴表示，他有大慨看到王義川委員的的指教，他是一個非常陳舊的思維，輝達是全台灣眾所矚目投資案件，對台北台灣未來AI相關科技發展相當重要，北市府為求周延，之前就針對設定地上權部分，與中央討論，中央也同意這樣的投資案，未來可透過設定地上權修法，指定給相關民間企業，也經過議會修法，這部分法律程序都非常完備，也經過議會背書。

戴也提到，這次與新壽的合意解約也順利在議會完成備查，一切都符合我們國家法律，這是眾所期待的重大投資案，如果執政黨委員有不同意見，應該可以跟中央反映。

媒體也問及，中央先前也在幫忙輝達找備案土地，是否也涉圖利？戴錫欽說，沒錯，如果王義川委員的論述成立，從中央到地方、到各縣市都希望輝達進駐的心態，是否就是王義川口中的犯法圖利，所以希望後續輝達的簽約都能非常順利。「每個團隊都有豬隊友，當豬隊友出現，綠營很多隊友都只好神隱，這是政治常態。」

王義川 北市府
×

