豬隊友？王義川質疑解新壽迎輝達圖利 戴錫欽：嘆為觀止

輝達落腳T17、T18，北市府昨將與新壽解約案送議會備查，藍綠白議員一致鼓掌支持。不過民進黨立委王義川卻對輝達案，12日於社群質疑「沒有圖利或違反相關法令問題？」議長戴錫欽暗指王「豬隊友」，戴說，有這樣的質疑我們也只能「嘆為觀止。」

戴錫欽說，他覺得王義川是針對蔣萬安而來，未必是針對輝達來，就是一種逢藍必反的心態，當全國都鼓舞歡欣之餘，有這樣的質疑，也只能嘆為觀止？

戴表示，他有大慨看到王義川委員的的指教，他是一個非常陳舊的思維，輝達是全台灣眾所矚目投資案件，對台北台灣未來AI相關科技發展相當重要，北市府為求周延，之前就針對設定地上權部分，與中央討論，中央也同意這樣的投資案，未來可透過設定地上權修法，指定給相關民間企業，也經過議會修法，這部分法律程序都非常完備，也經過議會背書。

戴也提到，這次與新壽的合意解約也順利在議會完成備查，一切都符合我們國家法律，這是眾所期待的重大投資案，如果執政黨委員有不同意見，應該可以跟中央反映。

媒體也問及，中央先前也在幫忙輝達找備案土地，是否也涉圖利？戴錫欽說，沒錯，如果王義川委員的論述成立，從中央到地方、到各縣市都希望輝達進駐的心態，是否就是王義川口中的犯法圖利，所以希望後續輝達的簽約都能非常順利。「每個團隊都有豬隊友，當豬隊友出現，綠營很多隊友都只好神隱，這是政治常態。」