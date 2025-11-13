鄭麗文喊話執政黨：可以良性競爭 不該讓無止盡惡鬥內耗

國民黨主席鄭麗文今出席由中道高峰會，她會後透過臉書表示，參選黨主席，競選主軸就是要「拚和平，拚經濟」，她深信政治不該是你死我活、魚死網破的零和遊戲，而是共好與雙贏；她喊話執政黨：盼以大局為重，以人民福祉為念，「可以良性競爭，不該讓無止盡的惡鬥內耗斷送台灣的前途。」

由中華中道領導文化總會主辦的第四屆中道高峰會今登場，鄭麗文、前副總統蕭萬長、立法院前院長王金平與會。鄭麗文說，蕭萬長代表的正是國民黨長期在台灣引以為傲的良善治理技術官僚，替台灣創造了平等、均富的經濟奇蹟；王金平更代表了在國會裡中道、和諧、民主的價值，政治的核心精神是對話、是協調、是折衷妥協，尋求共識。兩位政壇前輩一生對國家的付出、奉獻，以及他們所代表背後的核心精神，剛好跟大會名稱「中道」相互呼應，也是要積極學習的對象。

鄭麗文指出，這一屆高峰會的主題是AI，「人類跟機器最大的不同，就是我們有道德倫理」，如何能讓 AI 學習人類的道德倫理價值，一直是重大的課題，之前她競選黨主席期間，AI就搶盡了風頭，但在網路平台上看到和她有關的訊息，有很多都是假的，包括關於她的家人、配偶、身世等各種故事，很多都是虛構的，有些甚至連和她相當親密的朋友都信以為真，身為當事人，她只能一笑置之。

鄭麗文表示，AI時代來臨後，如何辨別訊息的虛實，會成為相當重要的課題；未來台灣學生的教材，不只是要把去中國化的課綱調整回來，更重要的是讓孩子適應AI時代的快速改變、調整並思考學習的管道與方式，所以台灣需做的事情很多，不該困在無謂的政治漩渦當中。

鄭麗文也說，希望兩岸能共好雙贏、免除戰禍，兩岸和平造福的不只是台灣2300萬人，更讓國際避免世界大戰的發生，既穩定區域、也穩定了全世界的和平。不只是兩岸應該避免零和遊戲，世界兩大強權中國大陸及美國，也希望能夠以對話取代對抗、和諧共贏，相信全世界都會鬆一口氣。

鄭麗文表示，國民黨身為曾經在台灣長期執政、現在是國會第一大的在野黨，希望台灣的朝野能夠停止惡鬥、不要總是你死我活，更希望執政黨能以大局為重，以2300萬人共同的福祉為念，可以良性競爭，不該讓無止盡的惡鬥內耗斷送台灣的前途。