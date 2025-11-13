快訊

空拍圖驚人！宜蘭冬山「泉月樓行館」成暴雨孤島 一設計讓建築毫髮無損

國旅明年「平日連住2晚最高補助2000元」 每月再抽1200生日金

「把輝達留住70年」 北市府將提地上權50年並可延長20年

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭麗文喊話執政黨：可以良性競爭 不該讓無止盡惡鬥內耗

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文今出席由中華中道領導文化總會主辦的第四屆中道高峰會，與前副總統蕭萬長、立法院前院長王金平等同台。圖／鄭麗文臉書
國民黨主席鄭麗文今出席由中華中道領導文化總會主辦的第四屆中道高峰會，與前副總統蕭萬長、立法院前院長王金平等同台。圖／鄭麗文臉書

國民黨主席鄭麗文今出席由中道高峰會，她會後透過臉書表示，參選黨主席，競選主軸就是要「拚和平，拚經濟」，她深信政治不該是你死我活、魚死網破的零和遊戲，而是共好與雙贏；她喊話執政黨：盼以大局為重，以人民福祉為念，「可以良性競爭，不該讓無止盡的惡鬥內耗斷送台灣的前途。」

由中華中道領導文化總會主辦的第四屆中道高峰會今登場，鄭麗文、前副總統蕭萬長、立法院前院長王金平與會。鄭麗文說，蕭萬長代表的正是國民黨長期在台灣引以為傲的良善治理技術官僚，替台灣創造了平等、均富的經濟奇蹟；王金平更代表了在國會裡中道、和諧、民主的價值，政治的核心精神是對話、是協調、是折衷妥協，尋求共識。兩位政壇前輩一生對國家的付出、奉獻，以及他們所代表背後的核心精神，剛好跟大會名稱「中道」相互呼應，也是要積極學習的對象。

鄭麗文指出，這一屆高峰會的主題是AI，「人類跟機器最大的不同，就是我們有道德倫理」，如何能讓 AI 學習人類的道德倫理價值，一直是重大的課題，之前她競選黨主席期間，AI就搶盡了風頭，但在網路平台上看到和她有關的訊息，有很多都是假的，包括關於她的家人、配偶、身世等各種故事，很多都是虛構的，有些甚至連和她相當親密的朋友都信以為真，身為當事人，她只能一笑置之。

鄭麗文表示，AI時代來臨後，如何辨別訊息的虛實，會成為相當重要的課題；未來台灣學生的教材，不只是要把去中國化的課綱調整回來，更重要的是讓孩子適應AI時代的快速改變、調整並思考學習的管道與方式，所以台灣需做的事情很多，不該困在無謂的政治漩渦當中。

鄭麗文也說，希望兩岸能共好雙贏、免除戰禍，兩岸和平造福的不只是台灣2300萬人，更讓國際避免世界大戰的發生，既穩定區域、也穩定了全世界的和平。不只是兩岸應該避免零和遊戲，世界兩大強權中國大陸及美國，也希望能夠以對話取代對抗、和諧共贏，相信全世界都會鬆一口氣。

鄭麗文表示，國民黨身為曾經在台灣長期執政、現在是國會第一大的在野黨，希望台灣的朝野能夠停止惡鬥、不要總是你死我活，更希望執政黨能以大局為重，以2300萬人共同的福祉為念，可以良性競爭，不該讓無止盡的惡鬥內耗斷送台灣的前途。

鄭麗文 黨主席 國民黨
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

秋祭又惹議...他提醒鄭麗文：不要讓這三把火繼續延燒

谷立言會晤鄭麗文 AIT：兩人均強調兩岸分歧須以和平解決

AIT與鄭麗文會談 谷立言邀「未來適當時機訪問華府」

赴秋祭惹議 吳宗憲：黨內不同聲音鄭麗文都有聽到

相關新聞

傳美要求鉅額投資 政院：「台灣模式」與日韓無法類比

美媒報導，關稅談判期間，美方要求台灣投資「介於韓國3500億美元與日本5500億美元間」。行政院今天說明，我方談判團隊正...

王義川質疑北市解約涉圖利說 張斯綱要「憨川」去問吳思瑤、沈伯洋

北市府與新壽T17、T18地上權案合意解約案，昨議會大會不分黨派議員一致通過備查。民進黨立委王義川質疑北市府涉圖利，國民...

傳美要求台投資破10兆 施俊吉：未承諾出兵協防 應拒絕需索

美國媒體報導，關稅談判期間，美方要求台灣投資「介於韓國3500億美元與日本5500億美元間」。行政院前副院長施俊吉指出，...

蘇澳溪分洪道追加預算遭質疑卡關 政院：已編入明年總預算盼立院支持

宜蘭縣蘇澳鎮因颱風豪雨淹大水，外界質疑蘇澳溪分洪工程延宕是重要原因。經濟部今天指出，工程計畫未延宕，行政院在2023年核...

G7外長會議聯合聲明維護台海和平穩定 總統府：誠摯感謝

七大工業國集團（G7）外長會議13日發布聯合聲明，強調維護台海和平與穩定的重要性，並明確反對任何片面以武力或脅迫改變現狀...

遭指關說太子集團陸籍幹部來台 移民署：林思銘沒關切

北檢偵辦柬埔寨太子集團在台涉洗錢案，國民黨立委林思銘遭媒體報導關說，協助太子集團陸籍幹部來台，今在立院內政委員會質詢時，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。