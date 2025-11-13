王義川質疑北市解約涉圖利說 張斯綱要「憨川」去問吳思瑤、沈伯洋

北市府與新壽T17、T18地上權案合意解約案，昨議會大會不分黨派議員一致通過備查。民進黨立委王義川質疑北市府涉圖利，國民黨北市議員張斯綱反酸，不愧是憨川大立委，這招讓他看得哈哈大笑，要王去問綠委吳思瑤、沈伯洋同意？

張斯綱今在臉書指出，蔣市府早就料到民進黨會有這一招，所以今年7月發函詢問內政部，經內政部「同意」可自訂辦法設定地上權讓輝達進駐北士科；況且昨天北市議會不分黨派通過市府提案和新壽解約案備查，連民進黨議員都喊「支持輝達、盡速簽約」。

他說，王義川要不要先問問自家內政部和民進黨北市議員們，他們支持市府和輝達簽約，是不是也「圖利」？同時也要問問吳思瑤、沈伯洋這些潛在的民進黨台北市長參選人們，同意王義川的圖利說？倘若同意，就請大方把「反對輝達落腳北士科」當成競選政見大力宣傳。

張斯綱認為，當大家都在為台灣爭取AI產業鏈落地時，若還在用政治口水看經濟投資，那真正被「圖利」的，恐怕是王義川自己的選舉話題，而不是城市發展。這樣沒有遠見、只會出張嘴打嘴砲的政治人物，若真要去選桃園市長，那真是國門之不幸

王義川在Threads發文質疑，一個台北市政府公開地上權標租的案子，A廠商得標；經過幾年之後B廠商說他要，於是市政府就以X元賠給A廠商，解約；市政府再以Y元不用招標直接指定給B廠商，市政府、市議會都拍拍手。

他說，那些ABXY都可以這麼隨性？那明年可不可以再跟B解約，賠Z元，再指定給C廠商，都沒有圖利或違反相關法令的問題？不知道有沒有專家可以解釋這個亂局？