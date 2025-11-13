參訪柏林圍牆 蔡英文：用反省回望過去 用謹慎面對未來

前總統蔡英文訪問歐洲，今天參訪柏林圍牆，她在臉書表示，用反省的態度回望過去，用謹慎的態度面對未來。「當我站在昔日的柏林圍牆時，內心是充滿感觸，當我走進「恐怖地形圖博物館」，看到過去納粹的文獻，心情更是沉重。」

蔡英文表示，柏林圍牆倒塌的時候，台灣還不是一個具有真實意義的民主國家，但是今天台灣的前總統，能在36年後，在柏林發表公開演說、前往德國國會，是因為台灣已經是一個百分之百的民主國家，在威權國家的威脅下，我們也證明了自由與民主的可貴與效率。

蔡英文說，台灣與德國都共同走過國內威權的統治，現在我們也一樣面對境外另一個威權的競爭，唯有更深的連結、更強的團結，才能守護我們的民主防線，確保經濟發展的繁榮。

蔡英文表示，在歷史面前，我們都是微小的存在，但在歷史面前，唯有謙卑與勇氣，才能讓我們做出正確而明智的選擇，讓台灣的經驗，成為推動世界前進的力量。「This is Taiwan. This is freedom. And we will never back down.」