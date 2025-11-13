快訊

馬太鞍溪新生堰塞湖 林業署估16:00滿水位100萬噸恐溢流

馬太鞍溪新生堰塞湖下午可能溢流 花蓮縣府急宣布：光復停班停課

聽新聞
0:00 / 0:00

參訪柏林圍牆 蔡英文：用反省回望過去 用謹慎面對未來

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
前總統蔡英文訪問歐洲，今天參訪柏林圍牆，她在臉書表示，用反省的態度回望過去，用謹慎的態度面對未來。圖／取自蔡英文臉書
前總統蔡英文訪問歐洲，今天參訪柏林圍牆，她在臉書表示，用反省的態度回望過去，用謹慎的態度面對未來。圖／取自蔡英文臉書

前總統蔡英文訪問歐洲，今天參訪柏林圍牆，她在臉書表示，用反省的態度回望過去，用謹慎的態度面對未來。「當我站在昔日的柏林圍牆時，內心是充滿感觸，當我走進「恐怖地形圖博物館」，看到過去納粹的文獻，心情更是沉重。」

蔡英文表示，柏林圍牆倒塌的時候，台灣還不是一個具有真實意義的民主國家，但是今天台灣的前總統，能在36年後，在柏林發表公開演說、前往德國國會，是因為台灣已經是一個百分之百的民主國家，在威權國家的威脅下，我們也證明了自由與民主的可貴與效率。

蔡英文說，台灣與德國都共同走過國內威權的統治，現在我們也一樣面對境外另一個威權的競爭，唯有更深的連結、更強的團結，才能守護我們的民主防線，確保經濟發展的繁榮。

蔡英文表示，在歷史面前，我們都是微小的存在，但在歷史面前，唯有謙卑與勇氣，才能讓我們做出正確而明智的選擇，讓台灣的經驗，成為推動世界前進的力量。「This is Taiwan. This is freedom. And we will never back down.」

蔡英文 柏林 德國
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

蔡英文訪歐積電：對台積電歐洲廠充滿信心

訪德國會有感 蔡英文：台灣的未來應由台灣人自由選出的議會決定

蔡英文：不會把安全伙伴的支持視為理所當然

柏林自由會議演說！蔡英文：台灣站民主防線第一線 明可能是任何國家

相關新聞

傳美要求鉅額投資 政院：「台灣模式」與日韓無法類比

美媒報導，關稅談判期間，美方要求台灣投資「介於韓國3500億美元與日本5500億美元間」。行政院今天說明，我方談判團隊正...

陳建仁是中研院院長候選人？立委質疑「裁判變球員」提前知道面試題目

中研院院長廖俊智任期明年六月屆滿，依規定今年年底院長遴選委員會必須向評議會提出院長候選人至少四人。廖俊智今赴立院業務報告...

秋祭又惹議...他提醒鄭麗文：不要讓這三把火繼續延燒

國民黨主席鄭麗文日前出席白色恐怖秋祭，追思對象包括共諜吳石引發爭議。民眾黨北市議員陳宥丞以同為在野黨的立場提到，鄭主席的...

傳美要求台投資破10兆 施俊吉：未承諾出兵協防 應拒絕需索

美國媒體報導，關稅談判期間，美方要求台灣投資「介於韓國3500億美元與日本5500億美元間」。行政院前副院長施俊吉指出，...

史上第一遭跨黨鼓掌！迎輝達 游淑慧分析2點價值不可言喻

輝達落腳北士科T17、T18，北市府與新壽合意解約案，北市議會昨下午大會審議，各黨派議員發言一致支持，完成備查程序。國民...

傳美要求鉅額投資 卓榮泰：未經證實的訊息 不影響台美談判

美媒報導，關稅談判期間，美方要求台灣投資「介於韓國3500億美元與日本5500億美元間」。行政院長卓榮泰今天並未正面回應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。