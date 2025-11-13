民進黨團：造謠巨資換IPAC演講 違法就依法究辦

副總統蕭美琴7日在對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會於歐洲議會舉辦年會發表演說，有網友聲稱是用80億歐元交換而來。涉案的陳男昨天搭機返台。民進黨立法院黨團今天表示，散布假消息，有違法之虞，就依法究辦。

副總統蕭美琴7日於歐洲議會舉行的IPAC年度高峰會議發表演說，網路隨後流傳訊息宣稱「法國BBC報導，台灣透過捐贈80億歐元，換得蕭美琴演講」，涉案的陳姓男子昨天下午搭機返台，現身時坐輪椅的畫面，更遭網紅四叉貓質疑。

民進黨團上午在立法院舉行輿情回應記者會，對於造謠蕭副總統演講是用巨資交換，黨團幹事長鍾佳濱表示，外交部已經在第一時間澄清，並沒有謠言所指的內容，希望大家不要再傳播，至於傳播的人，自己要面對自己的法律責任，民進黨團尊重司法的調查。

身兼民進黨政策會執行長的黨籍立委吳思瑤指出，假消息成了真笑話，散布假消息打擊外交人員付出的心力，有違法之虞，就依法究辦。

吳思瑤說，至於這位當事人刻意選擇在機場用博取社會同情的方式，尊重該人用任何方式面對國人，但對其所犯下的法律，就應該要制裁，法律之前人人平等，散布假消息，該咎責就咎責。

擔任IPAC台灣共同主席的黨籍立委范雲表示，IPAC執行長裴倫德（Luke de Pulford）也表示，這是非常荒謬的指控，沒有任何人能夠收買全球包含美國、日本、加拿大還有紐西蘭等國的國會議員。