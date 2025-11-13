快訊

馬太鞍溪新生堰塞湖 林業署估16:00滿水位100萬噸恐溢流

馬太鞍溪新生堰塞湖下午可能溢流 花蓮縣府急宣布：光復停班停課

民進黨團：造謠巨資換IPAC演講 違法就依法究辦

中央社／ 台北13日電

副總統蕭美琴7日在對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會於歐洲議會舉辦年會發表演說，有網友聲稱是用80億歐元交換而來。涉案的陳男昨天搭機返台。民進黨立法院黨團今天表示，散布假消息，有違法之虞，就依法究辦。

副總統蕭美琴7日於歐洲議會舉行的IPAC年度高峰會議發表演說，網路隨後流傳訊息宣稱「法國BBC報導，台灣透過捐贈80億歐元，換得蕭美琴演講」，涉案的陳姓男子昨天下午搭機返台，現身時坐輪椅的畫面，更遭網紅四叉貓質疑。

民進黨團上午在立法院舉行輿情回應記者會，對於造謠蕭副總統演講是用巨資交換，黨團幹事長鍾佳濱表示，外交部已經在第一時間澄清，並沒有謠言所指的內容，希望大家不要再傳播，至於傳播的人，自己要面對自己的法律責任，民進黨團尊重司法的調查。

身兼民進黨政策會執行長的黨籍立委吳思瑤指出，假消息成了真笑話，散布假消息打擊外交人員付出的心力，有違法之虞，就依法究辦。

吳思瑤說，至於這位當事人刻意選擇在機場用博取社會同情的方式，尊重該人用任何方式面對國人，但對其所犯下的法律，就應該要制裁，法律之前人人平等，散布假消息，該咎責就咎責。

擔任IPAC台灣共同主席的黨籍立委范雲表示，IPAC執行長裴倫德（Luke de Pulford）也表示，這是非常荒謬的指控，沒有任何人能夠收買全球包含美國、日本、加拿大還有紐西蘭等國的國會議員。

民進黨 假消息 法律
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

影／轉發80億換蕭美琴IPAC演講遭關切 PO文者一入境被警方約談

蕭美琴歐洲演講被傳「捐贈80億元交換」 2造謠者到案送辦

蕭美琴赴歐演說 侯友宜支持：樂見台灣能見度提升

曹興誠籲綠營徵召沈伯洋選北市 吳思瑤：絕對KO蔣萬安

相關新聞

傳美要求鉅額投資 政院：「台灣模式」與日韓無法類比

美媒報導，關稅談判期間，美方要求台灣投資「介於韓國3500億美元與日本5500億美元間」。行政院今天說明，我方談判團隊正...

陳建仁是中研院院長候選人？立委質疑「裁判變球員」提前知道面試題目

中研院院長廖俊智任期明年六月屆滿，依規定今年年底院長遴選委員會必須向評議會提出院長候選人至少四人。廖俊智今赴立院業務報告...

秋祭又惹議...他提醒鄭麗文：不要讓這三把火繼續延燒

國民黨主席鄭麗文日前出席白色恐怖秋祭，追思對象包括共諜吳石引發爭議。民眾黨北市議員陳宥丞以同為在野黨的立場提到，鄭主席的...

傳美要求台投資破10兆 施俊吉：未承諾出兵協防 應拒絕需索

美國媒體報導，關稅談判期間，美方要求台灣投資「介於韓國3500億美元與日本5500億美元間」。行政院前副院長施俊吉指出，...

史上第一遭跨黨鼓掌！迎輝達 游淑慧分析2點價值不可言喻

輝達落腳北士科T17、T18，北市府與新壽合意解約案，北市議會昨下午大會審議，各黨派議員發言一致支持，完成備查程序。國民...

傳美要求鉅額投資 卓榮泰：未經證實的訊息 不影響台美談判

美媒報導，關稅談判期間，美方要求台灣投資「介於韓國3500億美元與日本5500億美元間」。行政院長卓榮泰今天並未正面回應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。