移民署：太子集團幹部來台 林思銘確實沒有關切

國民黨立委林思銘遭指關說，協助太子集團中國籍幹部來台。移民署副署長謝文忠今天說，這個案件林思銘確實沒有關切，且具有中國大陸背景者，會有跨機關聯審機制，依相關規定嚴格審查。

北檢偵辦柬埔寨太子集團在台涉洗錢案，檢察官聲押在台重要幹部王昱棠、辜姓女主管等5人。北院6日裁定王昱棠等4人羈押禁見，凃姓被告新台幣30萬元交保。自由時報7日報導，太子集團董事長陳志等主要核心中國籍幹部曾多次來台，並找林思銘等人關說協助入境。

立法院內政委員會今天邀內政部次長吳堂安、謝文忠等人列席，就「普發現金1萬元之跨部會防詐及查緝作為」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委蘇巧慧質詢時關注太子集團詐騙案的偵辦進度。刑事警察局副局長陳世煌表示，目前這個案子刑警局、法務部調查局都在北檢指揮下，已經有第一波查緝行動，目前還在偵辦中。蘇巧慧追問，是否還會再擴大；陳世煌說，「會，一定會」。

林思銘質詢時則問，媒體報導稱他有介入關說，移民署如何回應；謝文忠說，據他們所了解，「有關這部分相關案件，並沒有委員這方面的關切」。林思銘說，事發時他還不是立委，硬要把這件事湊在一起，當時他擔任新竹縣議員，並沒有權責關說；謝文忠表示，這個案件確實是沒有。

謝文忠說，針對具有中國大陸背景的部分，會有聯審機制，依照相關規定嚴格審查。林思銘追問，即便是立委，可以干涉、關說嗎；謝文忠表示，不管是民眾、民代，行政機關都會接受行政流程的詢問，但審查部分是跨機關審查，一定是依法辦理。

另外，媒體報導，國內新興宗教「宇宙彌勒皇教」教主陳金龍日前遭爆成立秘密詛咒群組，要求信徒集體以意念攻擊前總統蔡英文與現任正副總統賴清德、蕭美琴，以及國民黨朱立倫等藍綠政要等政治人物。

民進黨立委黃捷質詢時指出，傳出「宇宙彌勒皇教」逼迫信徒買昂貴法器，想離開卻又無法取回放在寺廟中的祖先牌位；另外在群組詛咒政治人物，是否涉及詐欺、不法行為，內政部應介入調查，並協助受害教徒。

吳堂安說，第一時間已經請宗教及禮制司到現場了解；群組部分「確實有一些行為」，只要涉及不法、詐欺，在訪查後會搜查，警政署都已整理相關具體事證，「一旦查完之後，就會移送相關檢調機關偵辦」。