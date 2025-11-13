民進黨團議場前跳舞 宣傳345億福利法案

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今天帶領立委吳思瑤、范雲、林月琴、張雅琳，在議場前一同跳「全民福利舞」，主張普通統籌稅款，這筆原本預計撥給地方的345億元，應該直接用在人民身上。

民進黨團指出，為解決財劃法修法錯誤，已提出「財政收支劃分法第16條之1未分配款運用暫行條例」草案，規畫將這筆資金用在發放老年生活扶助金、產後照護津貼及自願提繳獎勵金等全民福利。

鍾佳濱說明，345億元全民福利包括，婦女坐月子政府補助10萬元，補足國民年金保險至每月8000元，以及為鼓勵勞工自願提撥勞退基金，政府每月補助1%，每個月最高500元，一年最多6000元，讓上班族提前準備退休生活。

鍾佳濱笑說，民進黨團推出「全民福利舞」，不是「全聯福利」，而是「全民福利」，如果條例通過，要請國防部長「福利熊」顧立雄來跳一下，因為國防部對外守護國土安全，對內也要支持全民福利。