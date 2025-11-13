民進黨團盼在野黨支持財劃法修法 不要再丟包法案

立法院去年修訂財政收支劃分法，因計算公式分母錯誤，導致新台幣345億元統籌款無法分配，民進黨立法院團提出財劃法第16條之1未分配款運用暫行條例，黨團今天再次呼籲藍白支持，切勿丟包法案。

民進黨團上午在立院議場前舉行「345億全民福利」記者會，包括黨團幹事長鍾佳濱、民進黨政策會執行長吳思瑤，及黨團副幹事長范雲、黨團副書記長林月琴與張雅琳共同出席。

鍾佳濱說，財政委員會今天審查民進黨團所提的暫行條例，這筆錢在明年度屬於普通統籌分配稅款，是屬於中央分配給地方，因為之前修法時計算公式分母錯誤，導致345億元統籌分配稅款無法分配，行政院承諾會盡快送出院版的修法版本。

鍾佳濱表示，民進黨團主張無法分配到地方的345億元款項，應用在人民身上，並主張用暫行條例來分配，民進黨有3項訴求，包括一、婦女坐月子，政府出10萬元；二、國保年金月領足8000元；三、上班族勞退自提1%，政府加送1%，把無法分配出去的經費用於全民身上。

吳思瑤指出，民進黨團心知肚明在國會席次是少數，即使是擴大社會福利，要通過民進黨團的版本，並不容易，民進黨團的修法版本好不容易可以在今天的委員會審查，呼籲藍白一起支持擴大全民福利的福國利民法案，不要再丟包。

吳思瑤表示，由於包括國民黨立委陳雪生等人也提出修法版本，並完成審查，國民黨可以不理會民進黨團版本，由立法院長韓國瑜在朝野協商時過水，把民進黨團版本丟包，呼籲在野黨應把所有版本公開全民，讓人民自己選擇。