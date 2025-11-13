快訊

馬太鞍溪新生堰塞湖 林業署估16:00滿水位100萬噸恐溢流

馬太鞍溪新生堰塞湖下午可能溢流 花蓮縣府急宣布：光復停班停課

政院通過270億馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算 納鳳凰災損20億元

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
立法院日前三讀通過花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例，行政院會今天拍板特別預算。林業署今天上午空拍，發現馬太鞍溪上游又出現堰塞湖。圖／林業署花蓮分署提供
行政院會今通過「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，共編列270億元用於馬太鞍溪堰塞湖整治相關工程、農業復原、電力系統、公共設施等，經費全數舉債支應，預算案將送立法院審議。據了解，為因應鳳凰颱風，預算也增列水利設施、預備金20億元。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，為加速重建復原工作，立法院10月31日三讀通過花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例，經費上限300億元，分期編列特別預算，條例及其特別預算施行期間屆滿，得經立院同意延長。

據了解，原先行政院擬編列250億元，但為因應近日鳳凰颱風災情，新增需求水利設施15億元與預備金增列5億元，歲出共計編列270億元，保留30億元額度。

經費重點包含馬太鞍溪堰塞湖整治相關工程14億元、農業復原27億元、電力系統3億元、自來水、瓦斯及燃氣設施1億元、家園及公共設施10億元、水利設施99億元、道路及交通47億元、環境衛生復原42億元、社會復原及產業促進10億元、其他17億元。

以部會別來看，經費編列最高為經濟部91億元，主要辦理馬太鞍溪及花蓮溪水系系統性治理、配電網防災韌性及供水設備毀損修繕、受災戶用水、用電減免措施、災區企業貸款利息補貼等所需經費。

第二為交通部44億元，主要辦理馬太鞍溪橋搶修及復建工 程、補助地方政府辦理公路、橋梁災害修復，及辦理受災 戶車輛受損報廢登記慰助方案等所需經費；第三為農業部43億元，係辦理馬太鞍溪堰塞湖監測應變 及土砂防治相關工程、受災區域土地取得及造林工作、農業生產環境重建、專案休耕措施、農機補助等所需經費。

此外，環境部編列42億元，補助地方政府辦理災後砂土混 雜廢棄物分類去化、災後一般廢棄物清除處理、環境復原 及環保設施修復等所需經費；內政部編列28億元，補助地方政府辦理雨污水下水 道清淤與相關工程、市區道路橋梁、公共設施緊急搶修、 發給家園復原慰助金及辦理安置災民中繼屋等所需經費。

此外，行政院編列6億元，用於原民會辦理原住民族貸款、利息補貼、公共設施復建等，及行政院公共工程委員會辦理災後重建統籌協調業務等所需經費；衛福部主管1億元，補助醫事機構辦理建物災後復建及儀器災損復原等所需經費，另編列預備金15億元。

馬太鞍溪 行政院 災後
