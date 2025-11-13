北市解約新壽改輝達落腳北士科 王義川：免招標指定轉讓 沒圖利？

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
輝達落腳T17、T18，市府與新壽合意解約「分手費」44億3406萬餘元，昨天在議會討論通過。圖／聯合報系資料照片
北市府與新壽合意解約案，解約金總計約44.3億元，確定助輝達落腳北士科T17、T18。不過民進黨立委王義川在網路平台上貼文質疑，台市府將A廠商得標的地上權案，不用招標直接指定給B廠商，都沒有圖利或違反相關法令的問題？有沒有專家可以解釋？

輝達落腳北士科T17、T18，北市府與新壽合意解約案，北市議會昨列入大會議程，「分手費」44億3406萬餘元，不分黨派議員一致通過備查，議場還響起掌聲。副市長李四川到議場致意，並向議會報告未來與輝達地上權的合約，權利金不超過125億元。

不過，王義川在Threads上質疑，一個台北市政府公開地上權標租的案子，A廠商得標。經過幾年之後B廠商說他要，於是市政府就以X元賠給A廠商，解約。 市政府再以Y元不用招標直接指定給B廠商。然後市政府市議會都拍拍手！

王義川說，上面那些ABXY都可以這麼隨性歐？那明年可不可以再跟B解約，賠Z元，再指定給C廠商！然後都沒有圖利或違反相關法令的問題？不知道有沒有專家可以解釋這個亂局？

