民進黨高市長初選確定4搶1 邱議瑩今提「安居高雄」政見

民進黨高雄市長初選，今天續有許智傑及林岱樺完成登記，確定形成「四搶一」局面，黨內將進入協調期。參選人之一的立委邱議瑩表示，初選應以君子之爭、平和競爭為原則，讓市民做出智慧選擇。今天她並發表「安居高雄」政見，主張打造大高雄30分鐘生活圈。

民進黨高雄市長初選登記至明天截止，已表態角逐下屆市長一職的立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺，今天都已登記參加初選，面對黨內競爭升溫，今早發表第4波政見的邱議瑩說，大家都是黨內同志，應透過公平初選機制展現民主精神，「兄弟登山、各自努力，最後團結一致，達到終點」。

邱議瑩表示，按過去作業，黨中央會先邀集各方協調，若無共識，則依既定時程辦理初選。期盼整個過程「平和理性、君子風度」，讓市民看見民進黨的成熟與團結。至於選戰節奏因受颱風影響，原訂15日的大旗美造勢活動將延至11月30日。

今早邱議瑩續發表「安居高雄」政見，她以「六大願景」為主軸，闡述交通、住宅、都市發展、綠地公園等施政方向。主張未來將推動「六環六線」交通路網，包括國道、台線及捷運、輕軌延伸，沿高屏溪興建「堤岸快速道路」，自旗山、美濃一路南延至南星新機場，成為「高雄脊椎線」，串聯台南沙崙與屏東科學園區，打造南台灣都會圈。

住房政策方面，則推動青年可負擔住宅，低於市價提供青年購屋，並設定回售機制防止炒作，同時建立「房租透明制度」，保障租屋市場秩序。都市發展，倡議全面檢討都市計畫與公設保留地，若長期無開發需求，應依法「還地於民」。

她另提「公園綠地三計畫」，包括公墓公園化、增設特色共融公園及打造毛小孩友善公園。環保則持續推動「產業淨零大聯盟」及電動車補助政策，降低汙染源，朝淨零城市邁進，此外城市汙水接管率盼達到50%。