影／民進黨立委熱舞 主張統籌款345億用於全民福利

新版「財政收支劃分法」因公式出現錯誤，導致345億元的普通統籌稅款無法全數分配。民進黨團提案修正「財劃法」第16條之1「未分配款運用暫行條例」，今天於立法院財委會審查。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱指出，民進黨團主張這筆原本預計撥給地方的345億元，應該直接用在人民身上。用途包括補助婦女坐月子每人10萬元；補足國民年金保險至每月8000元；以及為鼓勵勞工自願提撥勞退基金，政府每月補助1%，最高500元、一年6000元，幫助上班族提前準備退休生活。

鍾佳濱說為了推廣「345億全民福利」的政策理念，民進黨團推出「全民福利舞」且舞與曲皆為原創。在立院議場前帶領立委吳思瑤、范雲、林月琴、張雅琳一同熱舞宣傳。 民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱（右前）帶領立委吳思瑤、范雲、林月琴、張雅琳一同跳「全民福利舞」，主張普通統籌稅款，這筆原本預計撥給地方的345億元，應該直接用在人民身上。記者林澔一／攝影