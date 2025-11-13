G7外長重申台海和平重要性 林佳龍：維持現狀是共識

快訊

中央社／ 台北13日電

G7外長聯合聲明重申維護台灣海峽和平及穩定的重要性。外交部長林佳龍今天表示，這是G7外長今年第4度對此重申，顯示維護台海現狀已經是國際共識；台灣將持續與民主夥伴合作守護區域和平。

外交部上午發布新聞稿指出，七大工業國集團（G7）外長與歐盟外交暨安全政策高級代表於加東時間12日在加拿大尼加拉舉行G7外長會議，並於會後發表聯合聲明，重申維護台灣海峽和平及穩定的重要性，反對任何以武力或脅迫片面改變現狀的企圖。

外交部表示，G7鼓勵以建設性對話和平解決兩岸事務，並支持台灣有意義參與合適的國際組織。對於G7成員持續以具體行動展現對台海和平穩定的重視及支持台灣國際參與，外交部表達高度歡迎與誠摯感謝。

外交部長林佳龍指出，這是G7外長今年第4度重申對台海和平穩定的支持立場，顯示維護台海現狀已經是國際共識；此外，也肯定G7外長今年再次表達對台灣國際參與的支持。外交部歡迎友盟夥伴持續在國際場合表達對台海和平穩定的重視及支持。

林佳龍說明，台灣做為國際社會負責任的一份子，將持續與民主夥伴共同合作，攜手確保區域及台海的和平、穩定與繁榮。外交部也將持續推動「總合外交」，向國際社會展現台灣參與國際多邊合作的貢獻。

外交部提到，此次加拿大也邀請巴西、印度、沙烏地阿拉伯、墨西哥、韓國、南非及烏克蘭等國外長出席G7外長會議，共同討論海事安全及繁榮、關鍵礦物、經濟韌性與能源安全。

外交部 G7 台海
相關新聞

傳美要求鉅額投資 政院：「台灣模式」與日韓無法類比

美媒報導，關稅談判期間，美方要求台灣投資「介於韓國3500億美元與日本5500億美元間」。行政院今天說明，我方談判團隊正...

陳建仁是中研院院長候選人？立委質疑「裁判變球員」提前知道面試題目

中研院院長廖俊智任期明年六月屆滿，依規定今年年底院長遴選委員會必須向評議會提出院長候選人至少四人。廖俊智今赴立院業務報告...

秋祭又惹議...他提醒鄭麗文：不要讓這三把火繼續延燒

國民黨主席鄭麗文日前出席白色恐怖秋祭，追思對象包括共諜吳石引發爭議。民眾黨北市議員陳宥丞以同為在野黨的立場提到，鄭主席的...

傳美要求台投資破10兆 施俊吉：未承諾出兵協防 應拒絕需索

美國媒體報導，關稅談判期間，美方要求台灣投資「介於韓國3500億美元與日本5500億美元間」。行政院前副院長施俊吉指出，...

史上第一遭跨黨鼓掌！迎輝達 游淑慧分析2點價值不可言喻

輝達落腳北士科T17、T18，北市府與新壽合意解約案，北市議會昨下午大會審議，各黨派議員發言一致支持，完成備查程序。國民...

傳美要求鉅額投資 卓榮泰：未經證實的訊息 不影響台美談判

美媒報導，關稅談判期間，美方要求台灣投資「介於韓國3500億美元與日本5500億美元間」。行政院長卓榮泰今天並未正面回應...

