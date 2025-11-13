韓國瑜讓藍2028多一太陽 王鴻薇：多多益善但別有后羿

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片
立法院長韓國瑜昨天罕見重砲回擊賴清德總統，國民黨立委王鴻薇表示，既然賴總統叫陣，韓國瑜這次就直球對決，韓也藉這次發言將自己在國民黨的角色拉高至與賴清德直接對話的層級，樂見國民黨有多個太陽，但不要有后羿，國民黨必須團結，不能重蹈覆轍。

賴總統前天喊話韓國瑜應聲援民進黨立委沈伯洋，韓罕見重砲回擊賴總統。王鴻薇分析，賴總統似乎已把韓國瑜視為2028年假想敵之一，國民黨太陽是多多益善，但不要有后羿就好。

王鴻薇指出，國民黨過去確實有些「慘痛經驗」，因為幾次總統大選就是有人有私心，導致國民黨提名的人選在競選總統過程中，從原本被看好的選情轉為艱困情況，所以大家要記取教訓，不能重蹈覆轍，這不只是黨中央制度上而已，是整個黨都要團結。

王鴻薇認為，接下來面對2026、2028，其實無論縣市議員、縣市長乃至立委，國民黨的太陽當然是多多益善，因為有很多人都需要太陽來輔選，當然重點是「要能為候選人加分」。

王鴻薇分析，韓國瑜這次的反應確實是滿突然的，因為民進黨立委吳思瑤之前就有講到沈伯洋的事情，但韓無需「上士對下士」；如今賴總統叫陣，韓就直球對決。其實回過頭來想也不意外，韓國瑜的個性就是直球對決，如今剛好有機會，就藉機把憋在心中很久的話講出來，反倒是賴總統怎麼躲起來了？所以韓這次是將了賴總統一軍，不只是回擊，更是把過去面對的攻擊一次講清楚。

王鴻薇表示，其實回顧韓國瑜近期發言，在國慶日也突破以往四平八穩，直指國家現階段問題，這些都是在跟賴總統對話，也把高度拉高，但拉高的同時並沒有影響議長中立的問題，像是韓與行政院長卓榮泰對話，也都是在院際協調對話層級，並沒有染上政黨色彩。

王鴻薇還說，國民黨內2028呼聲高的包含台中市長盧秀燕，甚至是近期國民黨主席鄭麗文，但盧著重市政，也鮮少對國政發言；鄭則在資歷上才剛接任黨主席，而國民黨前主席朱立倫、前總統馬英九等人又都卸任職務，所以韓國瑜在國民黨的角色上，可能成為與賴清德對話的重要角色之一。

