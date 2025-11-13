傳美要台投資破10兆 李彥秀呼驚悚：提高高科技空洞化可能

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報資料照
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報資料照

美國政治網站「Politico」引述知情人士說法，表示台灣投資承諾金額將「介於南韓的3500億美元與日本的5500億美元之間」。國民黨立委李彥秀今日以「驚悚」形容，若屬實，3500億美元相當於新台幣10兆，5500億元將高達新台幣16兆，將嚴重衝擊與排擠台灣的投資量能，人才與技術根留台灣，以及提高高科技「產業空洞化」的可能性。

賴清德總統11日甫宣布「台美關稅談判接近尾聲」，美媒Politico便引述知情人士說法「美方要求台灣投資『介於韓國3500億美元與日本5500億美元間』」，台灣希望月底前和美國敲定協定。

李彥秀表示，如果報導屬實，這個數字可能比原先預估的2500億美元來的更「驚悚」，3500億美元相當於新台幣10兆，5500億元將更高達16兆，加上副總統蕭美琴日前對外稱「我們已承諾在美投資，不僅台積電還包括整個生態系」，這將嚴重衝擊與排擠台灣的投資量能，人才與技術根留台灣，以及高科技「產業空洞化」的可能性。

李彥秀表示，對等關稅的核心問題是「台美鉅額貿易順差」，去年（2024）台灣對美國的貿易順差高達739億美元，是美國第6大逆差來源，與2023年相比增幅更高達54.6%。

李彥秀表示，這個趨勢不斷擴大，儘管受美國總統川普關稅衝擊，台灣對美國的貿易占比及順差完全「煞不住」。今年前10月，台灣對美國出口1516.21億美元，年增高達63.3%，占比29.5%，順差更遠超去年全年的739億美元，前十個月已經來到1119.93億美元，台灣的談判壓力將會愈來愈大。

李彥秀表示，台灣不僅是關稅、投資、能源與進口的談判壓力大增，即使購買軍品不能算在貿易順逆差範圍，明年度國防預算規模膨脹到9495億元，占GDP比率攀升至3.32％，已嚴重排擠到社福、教科文以及環境部門的預算。賴清德總統更宣示，2030年以前，台灣的國防預算占比將比照北約標準，達到GDP的5%，這代表短短六年內，台灣國防預算的規模將成長超過兩倍。

李彥秀總結，「台美關稅談判接近尾聲」，台灣資源分配、產業競爭力、就業機會的嚴峻挑戰才要開始。

美國總統川普。（法新社）
美國總統川普。（法新社）

美國 李彥秀 國防預算
