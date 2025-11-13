鄭麗文會晤星駐台代表 受邀再訪新加坡

國民黨主席鄭麗文在國民黨中央黨部，會晤新加坡駐台代表葉偉傑。鄭麗文在臉書上稱，雙方會談氣氛友好，討論台灣情勢、兩岸關係與區域發展，展現良好的互信基礎。

鄭麗文今在臉書發文，指鄭麗文在國民黨中央黨部，會見新加坡駐台代表葉偉傑，雙方討論台灣情勢、兩岸關係與區域發展，會談氣氛十分友好，也展現了良好的互信基礎。

鄭麗文表示，自己在擔任立法委員期間曾率團訪問新加坡，與當地官員就經貿合作進行初步討論。她表示新加坡當時坦誠務實地分享政策考量，雙邊合作得以向前推進；這些互動後來也成為 2013 年「台星經濟夥伴協定」（ASTEP）得以順利簽署的重要基礎。

鄭麗文也肯定新加坡一貫清晰、務實的外交溝通風格，認為新加坡在區域事務中所展現的穩健角色與溝通能力，對台灣具有重要借鏡價值。

葉偉傑表示，新加坡高度重視與台灣的良好互動，並誠摯歡迎鄭麗文再次訪問新加坡。雙方期待未來持續保持交流並深化合作。