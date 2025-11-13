中國不滿日本肯定謝長廷 外交部：無權干預主權行為
前駐日代表謝長廷獲「旭日大綬章」，引起中國反彈。外交部今天表示，兩岸互不隸屬，而中國也無權干預他國主權行為，中方言論凸顯其霸權心態，更是企圖片面改變國際秩序的麻煩製造者。
日本秋季授勳的大綬章親授式11日於皇居舉行，總統府資政、前駐日代表謝長廷獲授「旭日大綬章」。中國外交部發言人郭嘉昆12日於記者會宣稱一中原則，並指日方在涉台問題又一錯誤舉動。
外交部上午發布新聞稿重申，中華民國台灣是主權獨立國家，主權屬於全體台灣人民，與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國從未統治台灣，這已是國際社會公認客觀事實與現狀。中國無權置喙、也無權干預他國的主權行為，中方的言論凸顯其霸權心態，更是企圖片面改變國際秩序的麻煩製造者。
外交部強調，台日共享自由、民主、人權與法治等基本普世價值，彼此互為夥伴及珍貴友人。謝長廷自2016年6月至2024年8月擔任駐日代表，8年來致力強化台日經濟、文化、教育、觀光、青少年及地方交流等各領域合作關係，對深化台日相互理解及友好情誼貢獻卓越。
外交部表示，台灣將持續在台日關係良好的基礎上與日本深化合作，共同推展台日全方位夥伴關係並維護印太區域的和平、穩定與繁榮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言