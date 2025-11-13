中國不滿日本肯定謝長廷 外交部：無權干預主權行為

前駐日代表謝長廷獲「旭日大綬章」，引起中國反彈。外交部今天表示，兩岸互不隸屬，而中國也無權干預他國主權行為，中方言論凸顯其霸權心態，更是企圖片面改變國際秩序的麻煩製造者。

日本秋季授勳的大綬章親授式11日於皇居舉行，總統府資政、前駐日代表謝長廷獲授「旭日大綬章」。中國外交部發言人郭嘉昆12日於記者會宣稱一中原則，並指日方在涉台問題又一錯誤舉動。

外交部上午發布新聞稿重申，中華民國台灣是主權獨立國家，主權屬於全體台灣人民，與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國從未統治台灣，這已是國際社會公認客觀事實與現狀。中國無權置喙、也無權干預他國的主權行為，中方的言論凸顯其霸權心態，更是企圖片面改變國際秩序的麻煩製造者。

外交部強調，台日共享自由、民主、人權與法治等基本普世價值，彼此互為夥伴及珍貴友人。謝長廷自2016年6月至2024年8月擔任駐日代表，8年來致力強化台日經濟、文化、教育、觀光、青少年及地方交流等各領域合作關係，對深化台日相互理解及友好情誼貢獻卓越。

外交部表示，台灣將持續在台日關係良好的基礎上與日本深化合作，共同推展台日全方位夥伴關係並維護印太區域的和平、穩定與繁榮。