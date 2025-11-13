總統過境美國本土？林佳龍：有信心也請大家放心

總統賴清德上任後出訪尚未過境美國本土，引起關注。外交部長林佳龍今天接受專訪表示，沒有所謂美方封印，對此「有信心，也請大家放心」。他也重申沒有啟動駐美代表人事調整作業，賴總統支持此決定。

林佳龍上午接受「POP撞新聞」專訪，主持人詢問，賴總統至今尚未過境美國本土，是否因不受美國信任而被「封印」。

林佳龍鄭重表示，「這不是事實」。國家元首過境涉及當地國相關安排，無所謂「封印」。外交部會與美方基於過去處理原則，包括安全、舒適、尊嚴等。過境城市選擇是基於總合外交考量。

回應外界質疑賴總統無法過境美國本土，林佳龍肯定地說，「有信心，也請大家放心」。

主持人追問，依外媒說法，賴總統應是規畫8月訪巴拉圭去程過境紐約，返程過境達拉斯，但因美國不允許過境而破局。

林佳龍說，就像副總統蕭美琴去歐洲議會，發生前不對外公開，外交確實有一定機密性。就像之前正副元首蔡英文、賴清德過境時有很多抗議，後來美方還查到有犯罪集團涉案、中共滲透僑社的情形。

林佳龍進一步表示，況且8月台灣有風災、大罷免，時機是不是適合元首出訪，這都必須考慮。其次是對象國家是否有大型慶典或者國是訪問，再者，元首也不會只去一國，地緣上其他國家也需要溝通協調。

林佳龍強調，並沒有說不能夠過境，而是哪個時機、地點對彼此都最合適，也要考慮安全。被問及賴總統年底是否可能出訪，林佳龍說，這是還沒確定的事，具體決定會由總統府對外說明。

至於駐美代表換人傳言，林佳龍重申，已對外說明並無啟動人事調整作業。美國總統川普（DonaldTrump）第二任期剛上任，台美關係講求穩定，讓外館交涉時好做事，這是基於制度和現實政治的判斷，也是外長職權，政府自然尊重，賴總統也很支持。

林佳龍專訪後接受聯訪，被問及「龍燮之爭」，林佳龍說，他和國安會秘書長吳釗燮是很熟識的朋友，國安會和外交部在公務上也是一個團隊，會做好分工合作，也都幾乎隨時一起打仗。

林佳龍強調，外界扭曲和錯誤報導對台灣外交會有傷害，國際上會以為這是人跟人的問題，事實上是制度面要如何強化。就結論來說，賴總統主政一年半來，外交工作上的成果和發展，也是由國安團隊整體促成。