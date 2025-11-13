快訊

鄭麗文真的「令不出中央」？藍共識：得基層心得天下

共諜吳石差點接任台灣警備總司令 白崇禧與228是關鍵

車牌CAT8888得標者曝光！有貓奴選主子生日只花3千 「DOG」1原因遭禁

台灣如何30年內拿3座諾貝爾獎？ 中研院長廖俊智：至少要做到4件事

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
關於30年內要增加3名台灣諾貝爾獎得主，中研院院長廖俊智說，「要非常努力」，要達成這個目標，至少要做到4件事。本報資料照片
關於30年內要增加3名台灣諾貝爾獎得主，中研院院長廖俊智說，「要非常努力」，要達成這個目標，至少要做到4件事。本報資料照片

國內從中研院前院長李遠哲之後，已經有40年沒拿過諾貝爾獎。賴清德總統期望未來30年內能在物理、化學、醫學3大領域增加3名台灣諾貝爾獎得主。中研院院長廖俊智今在立法院教委會備詢時被立委萬美玲問及賴總統的333計畫可以達成嗎？廖俊智說，「要非常努力」，要達成這個目標，至少要做到4件事。

賴清德總統頒發第13屆總統科學獎時表示，期望未來30年內，能在物理、化學、醫學3大領域增加3名台灣諾貝爾獎得主。萬美玲表示，清華大學原子科學院院長葉宗洸受訪時批評，這是極度好高騖遠的說法，執政黨如今把研發經費都投到半導體產業，導致基礎科學研究偏廢，這個作法如果沒改變，50年也培養不出1名本土得主。

廖俊智表示，台灣要拿到諾貝爾獎，至少要做到4件事。一是長期穩定的基礎科學經費的投入，二是要努力嘗試，不論是制度做法都要努力做不同的方向。三是要容許失敗；四是要減少外界干擾，讓研究員專心做研究。

中研院與國內12所學研機構共同推動的「台灣橋樑計畫 (Taiwan Bridges Program)」，將在2025年至2026年期間，邀請31名諾貝爾獎得主來台舉行系列演講與學術交流。立委劉書彬詢問，此一計畫的目的是否為培育諾貝爾獎得主?

廖俊智說，「台灣橋樑計畫 」目標是希望全面提升台灣的科研水準，並非要生產超級巨星。諾貝爾獎雖然可以提振全民全國對科學研究的興趣和支持，但更重要的是提振台灣整體科研實力。

諾貝爾獎 科學 廖俊智
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

陳建仁是中研院院長候選人？立委質疑「裁判變球員」提前知道面試題目

青春動滋券領券僅33% 運動部研議改發運動幣並變更對象

賴總統：盼30年內 台灣再出至少3位諾貝爾獎得主

18歲兒被桃園客運司機狂毆濺血 父母發聲「沒大人伸援手」心碎了

相關新聞

陳建仁是中研院院長候選人？立委質疑「裁判變球員」提前知道面試題目

中研院院長廖俊智任期明年六月屆滿，依規定今年年底院長遴選委員會必須向評議會提出院長候選人至少四人。廖俊智今赴立院業務報告...

秋祭又惹議...他提醒鄭麗文：不要讓這三把火繼續延燒

國民黨主席鄭麗文日前出席白色恐怖秋祭，追思對象包括共諜吳石引發爭議。民眾黨北市議員陳宥丞以同為在野黨的立場提到，鄭主席的...

史上第一遭跨黨鼓掌！迎輝達 游淑慧分析2點價值不可言喻

輝達落腳北士科T17、T18，北市府與新壽合意解約案，北市議會昨下午大會審議，各黨派議員發言一致支持，完成備查程序。國民...

8旬母絕望悶死照顧50年腦麻兒遭判刑 石崇良：我支持總統特赦

8旬劉姓老媽媽悶死她照顧超過半世紀的重殘兒，被判刑2年半，長照悲歌遭跨界喊話希望賴清德總統能「特赦老媽媽」。立委林月琴立...

台灣如何30年內拿3座諾貝爾獎？ 中研院長廖俊智：至少要做到4件事

國內從中研院前院長李遠哲之後，已經有40年沒拿過諾貝爾獎。賴清德總統期望未來30年內能在物理、化學、醫學3大領域增加3名...

賴總統力拚年底前過境美國？ 林佳龍：都是沒確定的事

外交部長林佳龍今（13日）接受廣播POP撞新聞專訪，談到賴清德總統力拚今年底前過境美國本土，他說，都是沒有確定的事情，都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。