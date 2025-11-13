賴總統力拚年底前過境美國？ 林佳龍：都是沒確定的事

外交部長林佳龍今（13日）接受廣播POP撞新聞專訪，談到賴清德總統力拚今年底前過境美國本土，他說，都是沒有確定的事情，都聽到了各界的好意，並沒有確定是什麼時候，若有具體決定也會對外說明。

林佳龍說，我國元首要過境，涉及到要訪問國家的相關安排，至於過境美國怎麼安排，會跟美方基於過去安全舒適尊嚴和便利等處理原則去協調，至於要過境是什麼城市則會基於綜合外交考量。

至於是今年底前或者明年四月川習會前安排賴總統過境美國，他說，時機都是好時機，討論都是開放的，他也說，鳳凰城也是評估的可能地點之一。

針對賴總統過境美國本土的目標，林佳龍表示，有信心也請大家放心。

近日外界關注中方鎖定針對民進黨立委沈伯洋，沈伯洋刻正訪問德國，林佳龍說，沈伯洋去德國是安全的，中國在發動對於所謂台獨分裂分子的海外通緝，實際上就是法律戰、輿論戰和心理戰的混合戰，意圖造成威嚇要影響我方；中共想要不戰而屈人之兵，讓每個人心中都有紅色恐怖，實際上，長臂管轄境外鎮壓能實現多少因地而異。