陳建仁是中研院院長候選人？立委質疑「裁判變球員」提前知道面試題目

中研院院長廖俊智任期明年六月屆滿，依規定今年年底院長遴選委員會必須向評議會提出院長候選人至少四人。廖俊智今赴立院業務報告，立委柯志恩質詢時指出，傳出前副總統陳建仁是四名候選人之一。而他原本是委員會的副召集人，還參加了八月舉辦的兩場座談會，向同仁蒐集對院長的建議，卻在九月底請辭。柯志恩認為，陳建仁此舉是「裁判變球員」，「提前知道面試題目」，對其他三位候選人非常不公平。

對此，遴選委員會發言人、生醫所所陳儀莊回應，現階段無法告知陳建仁是否為院長候選人。但不必擔心公平問題，因為所有會向院長候選人提出的問題，都是事後才決定的，而且八月座談會的資料也是公開的。

柯志恩指出，這是個程序問題，如果四名候選人中有一位是前副召集人，八月時便看過所有同仁也了解同仁對中研院的期許，就會比其他三位候選人具備更多的競爭力。如果陳建仁是候選人，就應該在剛被徵詢時立刻辭去副召集人的角色，而不是在九月底才辭去，這對其他候選人非常不公平。