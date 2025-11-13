快訊

AIT谷立言拜會鄭麗文 顧立雄：盼不分朝野支持國防預算

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
美國在台協會處長谷立言（左三）、政治組組長羅峻平（左二）、政治組政治官江俠瑾（左）拜會國民黨主席鄭麗文（右三）。台北論壇基金會董事長蘇宏達（右二）、國民黨國際部主任董佳瑜（右）與會。圖／鄭麗文辦公室提供
美國在台協會處長谷立言（左三）、政治組組長羅峻平（左二）、政治組政治官江俠瑾（左）拜會國民黨主席鄭麗文（右三）。台北論壇基金會董事長蘇宏達（右二）、國民黨國際部主任董佳瑜（右）與會。圖／鄭麗文辦公室提供

國民黨主席鄭麗文上任後，AIT台北處長谷立言昨天會見鄭麗文，外界認為是為關切鄭麗文對增加國防支出的態度。國防部長顧立雄今天表示，增加國防預算的真正重點是基於敵情威脅與防衛需求，必須強化自我防衛能力，希望不分朝野都能支持國防預算。

谷立言昨天拜會國民黨新任黨主席鄭麗文，由於鄭麗文曾公開表達反對增加軍費支出，外界預期谷立言此次主要就是關切鄭麗文對國防預算的態度。谷立言在會面中重申，美國從來不尋求台海對抗或衝突，當前首要目標是避免戰爭，並確保任何兩岸以和平、無脅迫的方式處理分歧。同時邀請鄭麗文在適當時機訪問華府。

顧立雄今天表示，增加國防預算，並不是單純增加國防預算的數字，真正重點應該放在背後根據整體防衛作戰需求，購置需要的武器裝備。他強調，這樣的預算需求增加，當然都是基於敵情的威脅程度、防衛作戰能力的需要來強化自我防衛能力，一定要逐步試圖增加國防預算。

顧立雄進一步強調，增加國防預算、強化自我防衛能力，再結合友盟國家產生集體嚇阻，才能帶來以實力取得的和平，這是國防部和賴總統的基本立場，希望不分在朝或在野都能支持這樣的國防預算。

顧立雄今天赴立法院外交國防委員會，針對如何改善國軍編現比進行專案報告，不過外界質疑國防部上個月統計國軍編現比約為78.6%，相隔一個月就提高到79.2%；顧立雄解釋，編現比本來就是浮動的狀態，會隨著軍事院校學生畢業後部隊服役、義務役服役以及招募成效等等，國防部都會進行統計。

國防預算 鄭麗文 顧立雄
