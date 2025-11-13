史上第一遭跨黨鼓掌！迎輝達 游淑慧分析2點價值不可言喻

輝達落腳北士科T17、T18，北市府與新壽合意解約案，北市議會昨下午大會審議，各黨派議員發言一致支持，完成備查程序。國民黨議員游淑慧說，這是「史上第一遭」，議會跨黨派議員為解約成功開心鼓掌，「因為輝達離台北更近了。」

游分析，從利益上來說，換個合作對象，權利金就從44億飆升為109億；從產業面，新壽或輝達，後者顯然更符合「北投士林科技園區」當年產業區的設置初衷。另外，從未來面，壽險業和AI高科技業，何者能帶動台灣的更多產業鏈和高階就業？她認為，輝達的戰略價值不可言喻。

「給民進黨的朋友們，說真的，偶爾說一次蔣萬安市長，李四川副市長 Well done 幹得好！」游淑慧說，她相信台北市是讓輝達可以發展得更好的城市，輝達也能提供讓台北市更繁榮的養分。

游淑慧說，她在北市府8年、市議會7年，被議員監督過、也監督過市府。這是史上第一次，不分朝野、全體市議員支持市府去解除一個北市重要的地上權案。

游說，這一刻，那怕民進黨議員仍不願意為蔣萬安、市府點讚；但相信民進黨還是為台北驕傲、為台北開心。

從前市長郝龍斌、柯文哲到蔣萬安，游說，她一直同樣的立場建議，台北市不同於其他的城市，台北市地狹人稠，每一寸土地都是精華，每一塊市有地都是戰略資源，毋需搶蓋、搶標、搶租，等待最好的時機，最好的運用。