秋祭又惹議...他提醒鄭麗文：不要讓這三把火繼續延燒
國民黨主席鄭麗文日前出席白色恐怖秋祭，追思對象包括共諜吳石引發爭議。民眾黨北市議員陳宥丞以同為在野黨的立場提到，鄭主席的就職演說讓大家一片掌聲，不過身為在野黨，不希望鄭「開高走低」，並提醒鄭麗文近期的三把火，已經開始燒到自己。
陳宥丞說，鄭麗文的角色為什麼這麼衝，後面代表什麼？是否個人還沒有把名嘴角色設定轉換成主席，他認為，選舉的時候，名嘴不管是對外有戰力，對內要展現對國民黨信心凝聚力夠，但現在鄭是主席，身分要轉換過來，並應做一些調整。因為近期的新官上任三把火，已經開始燒到鄭自己。
陳說，鄭麗文的第一把火是「我是中國人的言論」，已經讓年輕朋友頗有微詞；第二把火是稱「普丁不是獨裁者」，已經送民進黨一顆大球；第三就是出席秋祭追思這叫親痛仇快，站在在野黨、2028一起下架民進黨的立場，不希望這三把火繼續延燒。
陳認為，鄭麗文的就職演說讓大家一片掌聲，不過身為在野黨，他不希望鄭主席開高走低，作為在野黨有提醒的角色。
FB留言