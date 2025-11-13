快訊

新北八里大樓火警奪1命 61歲婦人送醫急救無效

上午9時22分宜蘭員山規模4.5地震 最大震度3級

台南木造平房凌晨火警…屋主驚醒逃生 2%燒燙傷送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

秋祭又惹議...他提醒鄭麗文：不要讓這三把火繼續延燒

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文（圖）。記者曾學仁／攝影
國民黨主席鄭麗文（圖）。記者曾學仁／攝影

國民黨主席鄭麗文日前出席白色恐怖秋祭，追思對象包括共諜吳石引發爭議。民眾黨北市議員陳宥丞以同為在野黨的立場提到，鄭主席的就職演說讓大家一片掌聲，不過身為在野黨，不希望鄭「開高走低」，並提醒鄭麗文近期的三把火，已經開始燒到自己。

陳宥丞說，鄭麗文的角色為什麼這麼衝，後面代表什麼？是否個人還沒有把名嘴角色設定轉換成主席，他認為，選舉的時候，名嘴不管是對外有戰力，對內要展現對國民黨信心凝聚力夠，但現在鄭是主席，身分要轉換過來，並應做一些調整。因為近期的新官上任三把火，已經開始燒到鄭自己。

陳說，鄭麗文的第一把火是「我是中國人的言論」，已經讓年輕朋友頗有微詞；第二把火是稱「普丁不是獨裁者」，已經送民進黨一顆大球；第三就是出席秋祭追思這叫親痛仇快，站在在野黨、2028一起下架民進黨的立場，不希望這三把火繼續延燒。

陳認為，鄭麗文的就職演說讓大家一片掌聲，不過身為在野黨，他不希望鄭主席開高走低，作為在野黨有提醒的角色。

鄭麗文 陳宥丞 名嘴
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

谷立言會晤鄭麗文 AIT：兩人均強調兩岸分歧須以和平解決

AIT與鄭麗文會談 谷立言邀「未來適當時機訪問華府」

赴秋祭惹議 吳宗憲：黨內不同聲音鄭麗文都有聽到

獨／了解藍營國防預算立場 AIT處長谷立言拜會鄭麗文

相關新聞

秋祭又惹議...他提醒鄭麗文：不要讓這三把火繼續延燒

國民黨主席鄭麗文日前出席白色恐怖秋祭，追思對象包括共諜吳石引發爭議。民眾黨北市議員陳宥丞以同為在野黨的立場提到，鄭主席的...

谷立言邀鄭麗文 適當時機訪華府

國民黨主席鄭麗文昨天首次主持中常會，美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言昨親赴國民黨中央拜會，雙方會談一小時，台美關係與兩岸...

鄭麗文兼任國民黨革實院長 蔣中正後第一人

國民黨主席鄭麗文昨在任內首場中常會宣布，她將親自兼任革命實踐研究院長，未來會親自授課，秉持當年國民黨創辦革實院的精神，重...

藍白擬停砍年金 全民買單！公教年改未竟 半途而廢將讓退撫基金提前破產

國民黨、民眾黨推動「反年改」修法，擬停止調降公教人員年金，力拼年底前完成三讀。公教年改絕不能開倒車，於此同時政府也應加速啟動空轉7年的勞保改革，才能消弭各職業間的對立。

新聞眼／鄭主席兼革實院長 羊群能變獅群？

國民黨主席鄭麗文上任後首場中常會，宣布要兼任革命實踐研究院長，成為繼國民黨總裁蔣中正後，首位兼任革實院長的國民黨主席。革...

影／聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理率團訪台 將會晤賴清德總統

聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯伉儷應我國政府邀請，於11月13日至17日率團來台訪問，我國外交部長林佳龍代表接機，訪團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。