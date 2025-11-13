快訊

影／聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理率團訪台 將會晤賴清德總統

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯伉儷應我國政府邀請率團來台訪問，外交部長林佳龍代表接機。記者黃仲明／攝影
聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯伉儷應我國政府邀請率團來台訪問，外交部長林佳龍代表接機。記者黃仲明／攝影

聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯伉儷應我國政府邀請，於11月13日至17日率團來台訪問，我國外交部長林佳龍代表接機，訪團於今天清晨6時許搭機抵台，德魯也在桃園國際機場國賓門發表談話。德魯總理訪台期間將會晤賴清德總統，同時參訪我國相關企業及經建文化設施。

聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯致詞時表示，很高興能夠再次訪問美麗的中華民國台灣。每次來到這裡，都讓他感到既熟悉又振奮，這提醒著聖克里斯多福及尼維斯與中華民國42年來一直維繫著堅定不移的友誼。台灣是聖克里斯多福及尼維斯聯邦獨立後第一個與他們站在一起的國家，數十年來，這份夥伴關係已經發展出真誠的信任、尊重和共同的願景。雖然兩國幅員不大，但已證明，當友誼根植於相互理解時，就能帶來非凡的成果。就過去訪台的經驗，也讓他對台灣在科技、創新、科學和教育方面取得的卓越成就感到印象深刻。

德魯指出，每次與台灣接觸都為聖克里斯多福及尼維斯聯邦這個年輕而有抱負的國家提供了學習、成長和探索新途徑的機會，以推進他們自身的發展。這些訪問也讓兩國透過交流，分享自己的經驗、技術和觀點，加強兩國人民之間的連結。很榮幸能夠分享他們的文化、創造力，以及對一個可持續及具包容性未來的願景。透過這些作為，他們持續建立一座能嘉惠兩國和兩國人民的橋樑。

德魯強調，在雙方持續這份長久友誼的同時，聖克里斯多福及尼維斯堅定不移地支持台灣，特別是確保貴國對全球和平、發展和創新所做的寶貴貢獻，能在國際社會中獲得應有的認可和接納。他謹代表聖克里斯多福及尼維斯政府和人民，對貴國的熱情款待和夥伴關係表達最誠摯的感謝。願這次訪問能進一步加強兩國之間的邦誼、繼續相互學習、共同成長，並為雙方人民創造永續發展的機會。

外交部表示，此行是德魯總理任內第三度訪問我國，訪團成員包括總理夫人普琳絲、外交部長道格拉斯、總理辦公室次長賀瑟爾、無任所大使納塔尼爾森等主要官員。訪台期間將會晤賴清德總統，就雙邊合作及共同關切議題交換意見，此外也將會晤外交部林部長並接受款宴，另將見證克國巴士底市(Basseterre)分別與台北市及台南市締結姊妹市，同時參訪我國相關企業及經建文化設施。

聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（左五）應我國政府邀請率團來台訪問，外交部長林佳龍（左四）代表接機。記者黃仲明／攝影
聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（左五）應我國政府邀請率團來台訪問，外交部長林佳龍（左四）代表接機。記者黃仲明／攝影
聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯率團來訪，並於桃園國際機場國賓門發表談話。記者黃仲明／攝影
聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯率團來訪，並於桃園國際機場國賓門發表談話。記者黃仲明／攝影

