蔡英文訪歐積電：晶片增強台灣防禦力

前總統蔡英文訪問歐洲，昨天在德國德勒斯登參訪歐積電，她表示，ＡＩ時代來臨，台灣不會缺席，台灣的晶片更是全球經濟不可或缺的一部分，面對威脅時也增強台灣的防禦能力。

蔡英文前往德勒斯登參訪去年八月動工的歐積電（ＥＳＭＣ）廠區聽取簡報，她說，歐積電是台積電與博世、英飛凌、恩智浦共同投資的企業，台積電持股百分之七十，是當地史上規模最大的半導體投資。由於歐洲的汽車與工業，有大量成熟製程需求，這個廠完工後，月產能約四萬片十二吋晶圓，預計二○二七年啟動初步投產，在二○二九年全面量產。

蔡英文表示，台灣是世界負責任的一員，不論在民主、防疫或半導體產業的發展，都願意分享台灣的經驗。歐積電就是重要的案例，台積電的製程與管理經驗，將能夠與在地供應鏈形成互補。蔡英文說，她對歐積電，就像台灣對台積電一樣充滿信心，相信這座廠區會成為歐洲產業升級的重要節點。

蔡英文更特別強調，她有叮嚀歐積電的台灣工程師在海外要好好加油，但也不要忘記台灣，有時間記得回台、在海外也要關心台灣。