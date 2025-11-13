新聞眼／鄭主席兼革實院長 羊群能變獅群？

國民黨主席鄭麗文上任後首場中常會，宣布要兼任革命實踐研究院長，成為繼國民黨總裁蔣中正後，首位兼任革實院長的國民黨主席。革實院作為國民黨人才培育與幹部培訓的部門，鄭麗文要親自授課，象徵她要思想重建、再造國民黨魂；但在政治現實中，要所有黨員勇於論述之前，鄭主席恐需先解決黨內共識鬆動，以及消除外界對國民黨的疑慮。

鄭麗文要讓國民黨「羊群變獅群」，她是領頭獅王，動見觀瞻。鄭麗文的政治風格一向鮮明，敢言敢衝、敢挑戰禁區。她強調「論述戰」的重要性，希望黨員不只是選舉機器，更是理念的傳播者。這樣的企圖，對一個長期在「務實選舉」與「價值失語」間掙扎的在野黨確實重要，也與國民黨能否再起，有著密不可分的關係。

鄭麗文想藉由任革實院長打造能清楚論述「國民黨為何而戰、為誰而戰」的軍團，有其理想與企圖心，但政治論述並非單靠熱情就可推動。她在黨內勸說下，仍決定出席白色恐怖秋祭追思，引發黨內震盪，就是一例。

鄭麗文出發點或許意在「轉型和解」，但在尚未與黨內充分溝通前，行動卻徒惹爭議。這也說明當理念缺乏節奏與共識，再正確的方向也可能引發誤解。

國民黨雖失去政權多年，但執政理念仍在，更經常在民進黨兩岸暴衝政策中扮演「煞車閥」。不過，時至今日，兩岸論述、歷史認同仍是藍營內部最敏感的神經，如何在對內尊重既有論述下、同時對外引入新價值，是鄭麗文必須拿捏的平衡點。

鄭麗文有意藉由革實院重拾昔日的中心思想，可從黨內先建立一套可被多數人認同的共同語言。若能將「勇於論述」先轉化為「凝聚共識」，革實院的舞台或許真能成為國民黨再起的起點。