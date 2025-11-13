國台辦指追緝台獨 非針對一般台灣人

聯合報／ 特派記者陳政錄賴錦宏／連線報導

大陸公安日前對民進黨立委沈伯洋立案偵查，陸官媒警告對其全球通緝，引起兩岸關注。大陸國台辦發言人陳斌華昨回應稱，有關行動針對的是涉「獨」言行惡劣、謀「獨」活動猖獗的極少數「台獨」頑固分子，不針對、不涉及廣大台灣同胞。

針對沈伯洋案，陳斌華昨在國台辦例行記者會上稱對極少數台獨頑固分子依法追究刑事責任、採取執法司法行動，是反對台獨分裂、落實懲獨廿二條、維護大陸國家統一的正義必要之舉。凡以身試法的台獨頑固分子，無論身在何處，大陸都將採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。

有媒體關切陸方是否已掌握具體證據，陳斌華重申，沈伯洋發起、建立台獨分裂組織，大肆宣揚台獨分裂謬論，長期從事分裂國家犯罪活動。

政治大學政治系暨東亞所特聘教授寇健文昨受訪表示，大陸「長臂管轄」發起全球追捕民進黨立委沈伯洋，具兩種效果，一是宣示所謂依法懲治「台獨」頑固分子；二是讓沈伯洋等人去其他國家時，具有不確定性，這種不確定性即已達中共宣傳的目的和效果。對台獨的長臂管轄，就是逐步實施「愛國者治台」的第一步。

國台辦 沈伯洋
