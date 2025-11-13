聽新聞
國民黨團：立院兩岸小組 可解決問題

聯合報／ 記者李成蔭鄭媁蔡晉宇黃婉婷／台北報導

賴清德總統喊話立法院長韓國瑜應聲援遭中共立案偵查的民進黨立委沈伯洋國民黨昨天表示，解鈴還須繫鈴人，賴總統將對岸定義為「境外敵對勢力」，希望能收回。國民黨立院黨團主張，立院有「兩岸小組」機制，由立法院長韓國瑜出任召集人，可實質解決問題；民進黨立院黨團強調，兩岸小組不是繞過國安體系的談判捷徑。

立法院副院長江啟臣表示，過去在二○○○年，立法院確曾訂定兩岸小組的作業要點，但當時未真正運作，這次又有黨團提出類似想法，未來只要來函，就會召集朝野協商，這還是要跨黨派共識，才能真正發揮正向作用。

國民黨文傳會主委吳宗憲昨表示，國會議員若受到威脅，都應該予以保護，但解鈴還須繫鈴人，賴總統將對岸定義為「境外敵對勢力」，希望能收回，再極端走下去，恐有更多國會議員會出現和沈伯洋相同的情況。

民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，中國無權恣意抓捕、通緝任何的台灣公民，至今看不到政府有任何具體作為，賴總統也僅能拜託韓國瑜幫忙，看了令人不勝唏噓。民眾黨立委林國成說，立法院設立兩岸小組當然是好事，後續就要看民進黨團是否願意，畢竟民進黨手上握有行政權，「若是三個黨團有人不要，成立就會比較困難。」

國民黨團首席副書記長林沛祥表示，黨團立場是所有中華民國的國會議員都該被保護，但賴總統所說的一句「中國大陸是境外敵對勢力」是赤裸裸的敵意，導致與大陸溝通、協調、交涉管道都沒有，若執政黨與大陸無互信基礎，立法院可擔起責任，「立法院兩岸事務因應對策小組運作要點」明定兩岸小組由立法院長召集，小組共廿三人由黨團比例推派代表，實質與對岸交涉並解決問題。

民進黨團書記長陳培瑜指出，國民黨要求賴總統拿掉「境外敵對勢力」六字，以為能換來北京善意，卻不敢譴責中國，拆掉護身符換不到對話，只會換來更大的風險，而立法院的「兩岸事務因應對策小組」只是院內協調平台，不是繞過國安體系的談判捷徑，請國民黨別再政治消費沈伯洋。

國民黨 沈伯洋 江啟臣
相關新聞

中國大陸揚言全球抓捕 沈伯洋出席德國會聽證：勇敢台灣人絕不退縮

中國大陸以涉犯分裂國家罪立案偵辦民進黨立委沈伯洋，並揚言全球抓捕。沈伯洋今天現身德國柏林，表示他將以台灣立委的身分赴德國...

請願沈伯洋參選台北市長 楊智伃：讓曹興誠完成「三敗國師」美譽

聯電創辦人曹興誠今表示，賴清德總統應該徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長，因為沈各方面表現都輾壓台北市長蔣萬安。國民黨前發...

跟進韓國瑜 國民黨：盼賴總統收回「大陸為境外敵對勢力」

中共指控民進黨立委沈伯洋涉犯「分裂國家罪」，宣布由公安立案偵辦，揚言透過國際刑警組織全球抓捕。國民黨文傳會主委吳宗憲今表...

AIT與鄭麗文會談 谷立言邀「未來適當時機訪問華府」

國民黨主席鄭麗文今在中央黨部接見美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）一行，國民黨會後發布新聞...

龍燮傳內鬥…林佳龍：與吳釗燮分工合作愉快 都是政府團隊

國安會秘書長吳釗燮與外交部長林佳龍的關係引發討論。林佳龍於網路節目專訪表示，兩人就是分工合作做好各自角色，「我們都是政府...

川習會未談台灣 吳志中：台灣不應成為雙邊會談籌碼

外交部政務次長吳志中接受捷克媒體專訪表示，捷克是台灣的重要民主夥伴，期盼捷克新政府延續並深化雙邊關係。而川習會未談及台灣...

