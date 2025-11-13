國民黨團：立院兩岸小組 可解決問題

賴清德總統喊話立法院長韓國瑜應聲援遭中共立案偵查的民進黨立委沈伯洋，國民黨昨天表示，解鈴還須繫鈴人，賴總統將對岸定義為「境外敵對勢力」，希望能收回。國民黨立院黨團主張，立院有「兩岸小組」機制，由立法院長韓國瑜出任召集人，可實質解決問題；民進黨立院黨團強調，兩岸小組不是繞過國安體系的談判捷徑。

立法院副院長江啟臣表示，過去在二○○○年，立法院確曾訂定兩岸小組的作業要點，但當時未真正運作，這次又有黨團提出類似想法，未來只要來函，就會召集朝野協商，這還是要跨黨派共識，才能真正發揮正向作用。

國民黨文傳會主委吳宗憲昨表示，國會議員若受到威脅，都應該予以保護，但解鈴還須繫鈴人，賴總統將對岸定義為「境外敵對勢力」，希望能收回，再極端走下去，恐有更多國會議員會出現和沈伯洋相同的情況。

民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，中國無權恣意抓捕、通緝任何的台灣公民，至今看不到政府有任何具體作為，賴總統也僅能拜託韓國瑜幫忙，看了令人不勝唏噓。民眾黨立委林國成說，立法院設立兩岸小組當然是好事，後續就要看民進黨團是否願意，畢竟民進黨手上握有行政權，「若是三個黨團有人不要，成立就會比較困難。」

國民黨團首席副書記長林沛祥表示，黨團立場是所有中華民國的國會議員都該被保護，但賴總統所說的一句「中國大陸是境外敵對勢力」是赤裸裸的敵意，導致與大陸溝通、協調、交涉管道都沒有，若執政黨與大陸無互信基礎，立法院可擔起責任，「立法院兩岸事務因應對策小組運作要點」明定兩岸小組由立法院長召集，小組共廿三人由黨團比例推派代表，實質與對岸交涉並解決問題。

民進黨團書記長陳培瑜指出，國民黨要求賴總統拿掉「境外敵對勢力」六字，以為能換來北京善意，卻不敢譴責中國，拆掉護身符換不到對話，只會換來更大的風險，而立法院的「兩岸事務因應對策小組」只是院內協調平台，不是繞過國安體系的談判捷徑，請國民黨別再政治消費沈伯洋。