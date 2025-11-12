快訊

鳳凰快閃發威「58年首見11月登陸颱風」 2測站破單站紀錄、北台灣降雨持續

整理包／鳳凰颱風撲台後減弱！13日全台停班課資訊一次看

中國大陸揚言全球抓捕 沈伯洋出席德國會聽證：勇敢台灣人絕不退縮

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋。圖／擷自沈伯洋臉書
民進黨立委沈伯洋。圖／擷自沈伯洋臉書

中國大陸以涉犯分裂國家罪立案偵辦民進黨立委沈伯洋，並揚言全球抓捕。沈伯洋今天現身德國柏林，表示他將以台灣立委的身分赴德國國會，為自由民主作證，做為勇敢的台灣人，絕對不會因為這樣而退縮。

中國大陸國台辦去年10月將民進黨立委沈伯洋納入台獨頑固份子清單，重慶市公安局日前發布警情通報，宣布對沈立案偵查，指控他發起、建立「黑熊學院」涉犯分裂國家罪。

沈伯洋近日受邀、將於德國聯邦議院出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會。沈今晚發布一段影片，指出中國現在準備對他展開追緝，一直說他不能夠出國，出國就會被逮捕，但大家可以看到，他就在德國國會的門口，即將以台灣立法委員的身分進去作證，為自由為民主來作證。

沈伯洋說，中國一直以來想要用恐嚇的方式讓台灣人沉默，他要告訴大家，做為勇敢的台灣人，絕對不會因為這樣而退縮；他今天在這邊，最主要不只是捍衛我們國家的民主而已，而是為全世界的自由而戰。

沈伯洋表示，他進去之後，要讓中國知道，「This is Taiwan. This is freedom. And we will never back down.」

沈伯洋 德國 台灣人 民進黨 黑熊學院 分裂國家
