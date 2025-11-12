現身德國國會 沈伯洋：勇敢台灣人不因中國大陸恐嚇退縮

中共近日揚言追捕民進黨立委沈伯洋。沈伯洋今天表示，中國說他不能出國、一出國就會被逮捕，但他現在在德國國會門口，並且要以台灣立委的身分進去為自由、民主作證，中國想用恐嚇的方式讓台灣人沉默，作為勇敢的台灣人，絕不會因此退縮。

中國重慶公安日前對中共認定的「台獨頑固分子」、民進黨立委沈伯洋進行立案偵查，中國官媒央視（CCTV）新聞9日上午發布「起底台獨沈伯洋」影片，威脅會全球抓捕。

沈伯洋今天晚上透過媒體群組發布影片表示，他受邀將於德國聯邦議院出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會。

沈伯洋說，中國現在對他準備展開追緝，也一直說他不能夠出國、出國就會被逮捕，但現在他就在德國國會的門口，也即將以台灣立委的身分進去作證，為自由、民主作證。

沈伯洋說，中國一直以來想要用恐嚇的方式讓台灣人沉默，但他要告訴大家，作為勇敢的台灣人，絕對不會因為這樣而退縮，而且他今天在這邊，不只是捍衛台灣國家的民主，而是為全世界的自由民主而戰。

沈伯洋最後說，他進去後要讓他們知道，也要讓中國知道，This is Taiwan,this is freedom,and we will never back down。