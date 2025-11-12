入會備忘錄未提一中 外交部：台灣將以中華台北加入APEC

中國國台辦稱明年台灣地區將以中國台北名義參與APEC。外交部今天表示，台灣會籍名稱為「中華台北」，且入會備忘錄並無「一中原則」文字，國台辦說法嚴重悖離事實，更違反平等參與核心原則，台灣絕不接受任何企圖矮化或排除台灣參與的政治操作。

2026年亞太經濟合作會議（APEC）將由中國主辦。媒體報導，中國國台辦今天在例行記者會表示，在一個中國原則下，「台灣地區將以中國台北名義、地區經濟體身分參與APEC」。

外交部晚間透過新聞稿嚴厲譴責，並強調中國國台辦的說法嚴重悖離事實，不僅凸顯其打壓矮化台灣平等參與APEC的惡劣意圖，更破壞APEC的和諧。

外交部說明，台灣於1991年與當時APEC主辦經濟體韓國簽署入會備忘錄，正式成為APEC完整會員，會籍名稱為「中華台北」。在該備忘錄中，並無有關「一個中國原則」的文字，並且敘明台灣與其他APEC成員在平等基礎（on an equal basis）上參與各項會議及活動。

外交部提到，另據瞭解，在中國所簽署的入會備忘錄中，APEC僅注及（taking note of）中方所謂「一個中國原則」及主權國家與地區經濟體應有所區別的立場，並未同意或接受。

外交部說，包括中國在內的所有APEC會員去年及今年均一致支持在雙部長年會（AMM）聯合聲明中，納入「所有APEC會員應平等參與包括領袖週在內所有APEC活動」的文字。

外交部進一步表示，中國APEC資深官員在去年APEC經濟領袖會議週期間也致函所有APEC經濟體，明確保證將確保所有出席APEC會議人員入出境便利及順利安全的參加會議。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國從未統治台灣，這已是國際社會公認的客觀事實與現狀，中國無權置喙、更無權干預他國的主權行為。中國以其所謂的「一中原則」矮化台灣的參與地位，已嚴重違反APEC所有會員平等參與的核心原則。

外交部嚴正要求中國善盡主辦經濟體的責任，確實依據APEC相關指引、規範、實踐及其所做承諾，確保台灣人員平等、尊嚴及安全地參與明年在中國舉行的所有APEC會議與活動。任何企圖矮化或排除台灣參與的政治操作，台灣絕不接受，也將聯合理念相近夥伴堅決反制。