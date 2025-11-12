快訊

川習會未談台灣 吳志中：台灣不應成為雙邊會談籌碼

中央社／ 台北12日電
圖為外交部政務次長吳志中。聯合報記者劉懿萱／攝影
圖為外交部政務次長吳志中。聯合報記者劉懿萱／攝影

外交部政務次長吳志中接受捷克媒體專訪表示，捷克是台灣的重要民主夥伴，期盼捷克新政府延續並深化雙邊關係。而川習會未談及台灣，吳志中強調，台灣不應成為任何雙邊談判的籌碼。

外交部晚間發布新聞稿指出，外交部政務次長吳志中日前接受捷克「布拉格國際廣播電台」（RadioPrague International）視訊專訪，就台灣安全情勢、烏克蘭戰爭啟示、半導體戰略地位及台歐合作前景發表看法。專訪以「我們期盼未來的捷克政府能持續深化與台灣的戰略關係」為題，刊登在該台法語官網，並獲歐洲多家主流媒體轉載。

吳志中指出，台灣正面臨中國前所未有的多重威脅，包括軍事恫嚇、假訊息滲透及外交孤立，但同時展現堅定的韌性與自信。台灣憑藉半導體關鍵地位，已成為維護全球供應鏈安全的重要夥伴，並以台積電在德國德勒斯登設廠為例，說明此舉展現台歐經貿與科技合作的戰略意涵。

吳志中強調，捷克是台灣在歐洲的重要民主夥伴，雙方長期維持密切合作，期盼捷克新政府延續並深化雙邊關係。台灣與歐美民主國家將持續確保關鍵技術掌握於自由陣營，不讓威權勢力予取予求。

談及國際安全，吳志中表示，台灣與烏克蘭同樣面臨威權主義威脅，但處境不盡相同。儘管台灣的國際承認有限，仍以民主制度與經濟實力堅守主權，並持續與歐洲夥伴共同支持烏克蘭。副總統蕭美琴日前訪問歐洲議會，象徵台歐關係邁入新階段。

針對近日「川習會」未談及台灣議題，吳志中表示，台灣不應成為任何雙邊談判的籌碼，「台灣不是問題，而是解方」。台灣的民主與創新正是維護區域穩定與普世價值的重要力量。

吳志中 捷克 外交部
