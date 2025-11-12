快訊

AIT與鄭麗文會談 谷立言邀「未來適當時機訪問華府」

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）、政治組組長羅峻平（Michael Pignatello）；政治組政治官江俠瑾（Shayma Jannat）今拜會國民黨主席鄭麗文，台北論壇基金會董事長蘇宏達、國民黨國際部主任董佳瑜與會。圖／鄭麗文辦公室提供
美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）、政治組組長羅峻平（Michael Pignatello）；政治組政治官江俠瑾（Shayma Jannat）今拜會國民黨主席鄭麗文，台北論壇基金會董事長蘇宏達、國民黨國際部主任董佳瑜與會。圖／鄭麗文辦公室提供

國民黨主席鄭麗文今在中央黨部接見美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）一行，國民黨會後發布新聞稿指出，雙方就台美關係與兩岸情勢等議題廣泛交換意見，會談氣氛十分良好融洽。

鄭麗文表示，台美關係至關重要，期盼美方持續給予理解與支持，並強調唯有透過穩定的溝通與互信，方能共同維護區域的和平與穩定。

谷立言重申，美國從來不尋求台海對抗或衝突，當前首要目標是避免戰爭，並確保任何兩岸分歧的處理皆以和平、無脅迫的方式進行。

鄭麗文對此充分認同，雙方一致認為，兩岸和平不僅攸關區域穩定，更是全球和平不可或缺的關鍵；任何對現狀的改變，皆應尊重兩岸人民的意願。

雙方對於能就多項議題進行開放而建設性的對話，均表達高度肯定，並重申將持續保持溝通與合作。谷立言在會中也誠摯邀請鄭麗文，於未來適當時機訪問華府，雙方對後續交流均深表期待。

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）、政治組組長羅峻平（Michael Pignatello）；政治組政治官江俠瑾（Shayma Jannat）今拜會國民黨主席鄭麗文，台北論壇基金會董事長蘇宏達、國民黨國際部主任董佳瑜與會。圖／鄭麗文辦公室提供
美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）、政治組組長羅峻平（Michael Pignatello）；政治組政治官江俠瑾（Shayma Jannat）今拜會國民黨主席鄭麗文，台北論壇基金會董事長蘇宏達、國民黨國際部主任董佳瑜與會。圖／鄭麗文辦公室提供
美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）、政治組組長羅峻平（Michael Pignatello）；政治組政治官江俠瑾（Shayma Jannat）今拜會國民黨主席鄭麗文，台北論壇基金會董事長蘇宏達、國民黨國際部主任董佳瑜與會。圖／鄭麗文辦公室提供
美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）、政治組組長羅峻平（Michael Pignatello）；政治組政治官江俠瑾（Shayma Jannat）今拜會國民黨主席鄭麗文，台北論壇基金會董事長蘇宏達、國民黨國際部主任董佳瑜與會。圖／鄭麗文辦公室提供

台美關係 鄭麗文 谷立言
相關新聞

請願沈伯洋參選台北市長 楊智伃：讓曹興誠完成「三敗國師」美譽

聯電創辦人曹興誠今表示，賴清德總統應該徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長，因為沈各方面表現都輾壓台北市長蔣萬安。國民黨前發...

獨／了解藍營國防預算立場 AIT處長谷立言拜會鄭麗文

國民黨主席鄭麗文上任後，今首次舉行中常會。美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）今下午赴國民黨...

藍要賴總統收回「大陸是境外敵對勢力」 陳培瑜：拆護身符換不到對話

民進黨立委沈伯洋遭中國重慶公安局以「分裂國家罪」立案調查，賴總統呼籲立法院長韓國瑜維護國會尊嚴與言論自由。民進黨團書記長...

【重磅快評】民進黨沈伯洋症候群 自己生病別人吃藥

民進黨立委沈伯洋遭中共立案偵查，賴清德總統昨天喊話立法院長韓國瑜應聲援。韓國瑜今天表示，賴總統要他聲援沈伯洋議題，這是「自己生病了，卻要讓別人吃藥」。賴醫師開藥方，但韓國瑜一語突破黑熊盲腸：「別人賣台

卓榮泰嗆韓國瑜：鄭麗文祭拜共諜、中共追捕沈伯洋都要沈默吞忍？

民進黨立委沈伯洋遭中共立案偵查，賴清德總統昨喊話立法院長韓國瑜應聲援，韓以維護台灣安全有4隻腳為喻，更籲賴撤回大陸為境外...

民進黨：韓國瑜對沈伯洋傷口灑鹽 絲毫不見立法院長肩膀

民進黨發言人吳崢今天表示，針對立法院長韓國瑜就民進黨立委沈伯洋遭中國「立案偵辦」回應總統賴清德一事，非常遺憾韓國瑜身為立...

