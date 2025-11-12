監院：新竹縣新埔鎮長陳英樓違法兼職 通過彈劾

監察院今天說，新竹縣新埔鎮長陳英樓任職期間，兼任立橙豬腳店負責人及均寶營造有限公司董事，違反公務員不得經營商業規定，違失兼職事證明確，因此通過彈劾，移送懲戒法院審理。

監察院今天公布彈劾案文指出，陳英樓自民國111年12月25日起擔任新埔鎮長，依公務員服務法第14條規定，不得經營商業，並應於上任後3個月內完成負責人、董事解任登記。

監察院表示，新竹縣政府於112年12月15日辦理公務員兼職情形查核業務，查出陳英樓有兼職擔任立橙豬腳店負責人及均寶營造有限公司董事。隨後陳英樓才在112年12月29日完成立橙豬腳店負責人解任登記，並於113年1月23日完成均寶營造有限公司董事解任登記，已違反就職3個月內應完成解任登記規定。

監察院說，且陳英樓112年綜合所得稅各類所得清單，都列有兩家商號營利所得，顯見陳英樓在兼職期間仍支領報酬。

監察院表示，陳英樓所為已違反公務員服務法第14條第1項規定，足使民眾認其未能專心致力本業，紀律鬆散的不良觀感，對整體公務員制度威信及公務員執行職務信賴造成重大損害，嚴重損及政府信譽，而構成公務員懲戒法第2條第2款所定應受懲戒事由。因此依法通過監察委員施錦芳、林盛豐、王幼玲提案彈劾，並移請懲戒法院審理。