監院：新竹縣新埔鎮長陳英樓違法兼職 通過彈劾

中央社／ 台北12日電
圖為新竹縣新埔鎮長陳英樓。聯合報記者黃羿馨／攝影
圖為新竹縣新埔鎮長陳英樓。聯合報記者黃羿馨／攝影

監察院今天說，新竹縣新埔鎮長陳英樓任職期間，兼任立橙豬腳店負責人及均寶營造有限公司董事，違反公務員不得經營商業規定，違失兼職事證明確，因此通過彈劾，移送懲戒法院審理。

監察院今天公布彈劾案文指出，陳英樓自民國111年12月25日起擔任新埔鎮長，依公務員服務法第14條規定，不得經營商業，並應於上任後3個月內完成負責人、董事解任登記。

監察院表示，新竹縣政府於112年12月15日辦理公務員兼職情形查核業務，查出陳英樓有兼職擔任立橙豬腳店負責人及均寶營造有限公司董事。隨後陳英樓才在112年12月29日完成立橙豬腳店負責人解任登記，並於113年1月23日完成均寶營造有限公司董事解任登記，已違反就職3個月內應完成解任登記規定。

監察院說，且陳英樓112年綜合所得稅各類所得清單，都列有兩家商號營利所得，顯見陳英樓在兼職期間仍支領報酬。

監察院表示，陳英樓所為已違反公務員服務法第14條第1項規定，足使民眾認其未能專心致力本業，紀律鬆散的不良觀感，對整體公務員制度威信及公務員執行職務信賴造成重大損害，嚴重損及政府信譽，而構成公務員懲戒法第2條第2款所定應受懲戒事由。因此依法通過監察委員施錦芳、林盛豐、王幼玲提案彈劾，並移請懲戒法院審理。

公務員 監察院 新竹 彈劾案
相關新聞

請願沈伯洋參選台北市長 楊智伃：讓曹興誠完成「三敗國師」美譽

聯電創辦人曹興誠今表示，賴清德總統應該徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長，因為沈各方面表現都輾壓台北市長蔣萬安。國民黨前發...

獨／了解藍營國防預算立場 AIT處長谷立言拜會鄭麗文

國民黨主席鄭麗文上任後，今首次舉行中常會。美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）今下午赴國民黨...

藍要賴總統收回「大陸是境外敵對勢力」 陳培瑜：拆護身符換不到對話

民進黨立委沈伯洋遭中國重慶公安局以「分裂國家罪」立案調查，賴總統呼籲立法院長韓國瑜維護國會尊嚴與言論自由。民進黨團書記長...

【重磅快評】民進黨沈伯洋症候群 自己生病別人吃藥

民進黨立委沈伯洋遭中共立案偵查，賴清德總統昨天喊話立法院長韓國瑜應聲援。韓國瑜今天表示，賴總統要他聲援沈伯洋議題，這是「自己生病了，卻要讓別人吃藥」。賴醫師開藥方，但韓國瑜一語突破黑熊盲腸：「別人賣台

卓榮泰嗆韓國瑜：鄭麗文祭拜共諜、中共追捕沈伯洋都要沈默吞忍？

民進黨立委沈伯洋遭中共立案偵查，賴清德總統昨喊話立法院長韓國瑜應聲援，韓以維護台灣安全有4隻腳為喻，更籲賴撤回大陸為境外...

民進黨：韓國瑜對沈伯洋傷口灑鹽 絲毫不見立法院長肩膀

民進黨發言人吳崢今天表示，針對立法院長韓國瑜就民進黨立委沈伯洋遭中國「立案偵辦」回應總統賴清德一事，非常遺憾韓國瑜身為立...

