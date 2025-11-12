跟進韓國瑜 國民黨：盼賴總統收回「大陸為境外敵對勢力」

中共指控民進黨立委沈伯洋涉犯「分裂國家罪」，宣布由公安立案偵辦，揚言透過國際刑警組織全球抓捕。國民黨文傳會主委吳宗憲今表示，國會議員若受到威脅，都應該予以保護，但解鈴還須繫鈴人，賴總統將對岸定義為「境外敵對勢力」，希望能收回。

賴清德總統表示，期待立法院長韓國瑜站出來，率跨黨派立委聲援沈伯洋。韓國瑜今回應，從賴清德點名他，很明顯看出「真的是自己生病，讓別人吃藥」。賴清德若真的想幫沈伯洋，應考量廢除民進黨台獨黨綱、重建朝野良性互動、及撤回中國大陸為境外敵對勢力。

吳宗憲受訪時表示，國民黨主席鄭麗文的最高原則是「兩岸和平」，任何會加深兩岸之間的衝突動作，都應該盡量避免，這對台海現狀、台灣經濟、國防安全也沒有任何幫助，反而會得罪一堆人。國民黨希望賴總統收回「將對岸定義為境外敵對勢力」，再極端走下去，恐有更多國會議員會出現和沈伯洋相同的情況。