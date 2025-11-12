快訊

批洪申翰0分部長 國民黨團：為擋80歲以上免巴氏量表下台

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
勞動部長洪申翰（圖）。記者許正宏／攝影
勞動部長洪申翰（圖）。記者許正宏／攝影

國民黨立院黨團今下午表示，去年年底立法院三讀通過「就業服務法第46條修正案」，年滿80歲以上長者，可以免經醫療機構專業評估，可直接申請聘僱家庭看護移工。勞動部針對加惠長者的修法，從頭到尾橫加抵制，不僅一再拖延公告，部長洪申翰甚至在726罷免投票前臉書發文，對國會修法指手劃腳，企圖影響罷免投票。

國民黨團書記長羅智強指出，如今真相大白，修法上路三個月以來，約8千位民眾申請移工看護，並未造成移工大量缺口，更未有移工「棄重擇輕」狀況出現。勞動部拖延8個月才讓修法上路，洪申翰利用部長身分介入大惡罷抺黑在野黨，失去政務官應有的分際，把部長當打手在當。

羅智強強調，80歲以上民眾免巴氏量表修法，自提出修法以來，洪申翰、勞動部、民進黨側翼不斷造謠，修法會造成16萬以上看護移工缺口，更會形成看護「棄重擇輕」選輕症棄重症。結果這些預言、恐嚇没有一樣發生，洪申翰必須對其個人不當言行及勞動部政策評估完全失能，向80歲以上有申請看護需求的長者、家屬公開道歉。

羅智強表示，現在這個政府，上從總統下至部長、政務官，每天只想著政治操作、貪贓枉法、抺黑在野黨，正事不做只會幹禍害社會、浪費公帑、製造對立、恐嚇全民的爛事，這樣的部長在賴清德總統眼中也許100分，但對人民來說，就是個0分部長。公開道歉，下台負責剛好而已。

