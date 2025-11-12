同性伴侶赴國外代孕生4胎遭炎上 白委：民眾黨修法草案禁商業剝削

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民眾黨立委陳昭姿。圖／聯合報資料照片
一對男性同性伴侶在社群分享，遠赴墨西哥代孕迎來四個寶寶，引發熱議。民眾黨立委陳昭姿說，現行人工生殖法僅開放異性婚姻不孕夫妻，排除單身女性、同性伴侶，更未納入代孕制度，而民眾黨修法草案，明確規範代孕禁止商業剝削、代孕契約需經公證及將子女最佳利益納入審查與保障標準。

󠀠陳昭姿表示，我們台灣的法律，早該面對代孕議題，現行人工生殖法僅開放異性婚姻中的不孕夫妻，排除單身女性與同性伴侶，更未納入代孕制度。結果變成有生育需求的國人，只能遠赴國外尋求協助，孕母與新生兒權益難受到保障。

󠀠陳昭姿說，她一上任，就參考各國制度、3次國健署民調以及許多已發表的研究，提出人工生殖法的草案，希望讓代孕制度化、透明化。陳強調，民眾黨版本草案明確規範，代孕以「互助」為原則，嚴禁商業剝削、保障孕母的身體自主與隱私，契約需經公證、將子女最佳利益納入審查與保障標準

󠀠陳昭姿指出，代孕是現代社會中應被理性面對的家庭與人權議題，唯有透過立法，才能讓每一位孕母被保護、每一位想成為父母的人有制度可依、每一位孩子都在法律的庇護下誕生，讓愛在制度中實現，而不是在灰色地帶冒險。

陳昭姿 民眾黨 伴侶
