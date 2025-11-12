鄭麗文稱普亭不是獨裁者 林佳龍：暴露對民主無知

在野質疑出訪頻繁惹怒中國，外交部長林佳龍表示，台灣有做或沒做什麼，並不改變中共併吞台灣的野心。談到國民黨主席鄭麗文稱俄羅斯總統普亭非獨裁者，林佳龍說，這樣的黨主席是「挑戰三觀」，暴露對民主的無知。

林佳龍上任後已4度訪問歐洲，中國批評「竄訪」。林佳龍接受網路節目「齊有此理」專訪說，「我不是亂竄」，是很有計畫地訪問。台灣靠實力走出去，不然「要串門子也很難串」，必須跟對方談實質、互利發展，這才是外交。

談及台歐關係升溫，林佳龍認為，是因為大家了解俄羅斯背後有中國支持，俄烏戰爭才打這麼久。其次是歐洲國家發現所謂邪惡軸心，台灣面對中國威脅，和歐洲緊密相關。第三是歐洲國家意識到台灣是不可或缺的夥伴，尤其是在台灣半導體科技以及民主韌性面向。

主持人詢問，外交團隊出訪頻繁，甚至派團訪北約總部，在野黨質疑將觸怒俄羅斯及中國，拔掉台灣邦交國，對台灣反而得不償失。

林佳龍指出，這是某種程度的失敗主義。中共要併吞台灣，不會是因為台灣有做什麼或沒做什麼，因此必須要跟理念相近或利害關係一致國家或組織來往。中共向全世界擴張，已經不只是針對台灣。

林佳龍進一步說，要與北約軍事同盟目前不可能，但關鍵是要跟北約國家共同認識敵人。被威脅的國家之間不可能不交流，這是基於國家利益進行交流，甚至合作。

林佳龍強調，全世界已連結在一起，對民主國家來說，台灣並不孤單，台灣更是良善的夥伴，中國則是挑戰以規則為基礎的國際秩序。

被問及鄭麗文稱普亭不是獨裁者，林佳龍說，按這邏輯蔣介石過去獨裁也受到萬年國會支持，或北韓導人金正恩、中國國家主席習近平，「這已經超越知識的極限」。透過操縱選舉合法化自己統治，並沒有正當性。

林佳龍說，普亭是不擇手段的特務頭子，鄭麗文發言只是暴露對民主的無知，「這樣的黨主席是在挑戰我們的三觀」。