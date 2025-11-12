快訊

民進黨：韓國瑜對沈伯洋傷口灑鹽 絲毫不見立法院長肩膀

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人吳崢今天表示，從立法院長韓國瑜的發言中，絲毫看不到我國立法院長應有的風骨與肩膀。圖／聯合報系資料照片
民進黨發言人吳崢今天表示，從立法院長韓國瑜的發言中，絲毫看不到我國立法院長應有的風骨與肩膀。圖／聯合報系資料照片

民進黨發言人吳崢今天表示，針對立法院長韓國瑜就民進黨立委沈伯洋遭中國「立案偵辦」回應總統賴清德一事，非常遺憾韓國瑜身為立法院長，對於自家的國會議員遭到威權國家跨國鎮壓遲不吭聲，在賴總統的提醒下，才藉機指桑罵槐，更對台灣民主自由的理解錯誤，韓國瑜指責賴清德總統沒有維護中華民國，沒有維護兩岸和平，更是大錯特錯。

吳崢指出，從民進黨的「台灣前途決議文」，到蔡英文前總統的「四個堅持」，到賴清德總統的「和平四大支柱」，民進黨與民進黨政府的兩岸立場都一以貫之，就是堅持台灣是主權獨立的民主國家，依照憲法名字叫中華民國，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中華民國台灣的前途必須由全體人民共同決定，不知道這四點原則，韓國瑜哪一點不同意？

吳崢質疑，如果韓國瑜身為中華民國立法院院長，不認為台灣是主權獨立的國家，或者不認為中華民國和中華人民共和國互不隸屬，大可大大方方講出來；否則，賴總統堅持捍衛台灣自由民主的憲政體制，何錯之有？

吳崢表示，中國意圖發起跨國鎮壓，聲稱要侵害我國民意代表的人身自由，這是公然威脅台灣人民的人權，更是向在國際社會宣示對台灣民主的否定與打壓，韓國瑜身為我國最高民意機關代表，在事發後超過兩周事不關己，直到賴總統提醒才出面，卻對賴清德總統進行攻擊，用他人健康狀況做不當比喻，更不見對中國的惡行的譴責與呼籲。

吳崢指出，民進黨在保護中華民國及中華民國的國會議員，很遺憾韓國瑜似乎站在加害人中華人民共和國的立場，在被害人沈伯洋的身上傷口抹鹽，令人失望，從韓國瑜今天的發言中，絲毫看不到我國立法院長應有的風骨與肩膀。

韓國瑜 民進黨 吳崢 沈伯洋
