影／國父誕辰160周年紀念 鄭麗文高呼「革命尚未成功同志仍須努力」
「國民黨總理誕辰160週年紀念日活動」下午在國民黨中央黨部舉行，國民黨主席鄭麗文出席，致詞時表示國民黨要不忘初衷、追求理想，對的事情堅持到底，才能真正感動年輕人，贏得年輕人的心。
今年紀念總理誕辰的方式與以往的莊嚴肅穆風格截然不同，改由一群年輕表演者演出一連串的歌舞表演，還有街舞表演者邊跳邊朗誦「禮運大同篇」，紀念活動最後由鄭麗文帶領現場所有黨內人士齊唱國父紀念歌，並高呼「革命尚未成功，同志仍須努力」。
鄭麗文表示今天適逢國民黨總理、國父孫中山的誕辰，也是她第一次主持國民黨中常會的日子，並強調孫中山在創辦「興中會」時才28歲，與今天的表演者年齡差不多，辛亥革命成功時孫中山也才只有45歲，並成立亞洲第一個民主共和國，要讓這些年輕表演者給今天的國民黨鼓勵，年輕表演者在國際舞台上接受全世界的肯定，也是國民黨要學習、致敬的對象，這些年輕人已經用歌聲、舞蹈感動全世界的年輕人，所以今後國民黨仍要不忘初衷、追求理想，對的事情堅持到底，才能真正感動年輕人，贏得年輕人的心。
