影／國父誕辰160周年紀念 鄭麗文高呼「革命尚未成功同志仍須努力」

「國民黨總理誕辰160週年紀念日活動」下午在國民黨中央黨部舉行，國民黨主席鄭麗文出席，致詞時表示國民黨要不忘初衷、追求理想，對的事情堅持到底，才能真正感動年輕人，贏得年輕人的心。

今年紀念總理誕辰的方式與以往的莊嚴肅穆風格截然不同，改由一群年輕表演者演出一連串的歌舞表演，還有街舞表演者邊跳邊朗誦「禮運大同篇」，紀念活動最後由鄭麗文帶領現場所有黨內人士齊唱國父紀念歌，並高呼「革命尚未成功，同志仍須努力」。