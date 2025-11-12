藍要賴總統收回「大陸是境外敵對勢力」 陳培瑜：拆護身符換不到對話

民進黨立委沈伯洋遭中國重慶公安局以「分裂國家罪」立案調查，賴總統呼籲立法院長韓國瑜維護國會尊嚴與言論自由。民進黨團書記長陳培瑜天指出，國民黨團要求總統拿掉「境外敵對勢力」6字，以話術將矛頭對準台灣，「拆掉護身符換不到對話，只會換來更大的風險」。

陳培瑜指出，針對沈伯洋被中國下令追捕一事，國民黨說贊成「保護所有國會議員」，還說這是全國共識。這是國民黨一直以來的話術，因為國民黨把矛頭對準台灣，要求總統拿掉「境外敵對勢力」六字，還以為能換來北京善意，卻一直不敢譴責中國。

「拆掉護身符換不到對話，只會換來更大的風險。」陳培瑜說，這不是措辭問題，是中國以長臂管轄、跨境鎮壓來恫嚇台灣的事實。國民黨說立院已有「兩岸事務因應對策小組」，但這只是院內的協調平台，不是繞過國安體系的談判捷徑。

陳培瑜表示，譴責不是作秀，是建立國內外共同基線，讓外交、國安、領務援助有授權、有資源。真要解決問題，請國民黨別再政治消費沈伯洋，改口支持強化與美日盟友的協作、提高赴中港澳風險警示、跨黨團共識保護每位台灣人，不論其職業與政治傾向；要對話可以，但法治底線不能退。國民黨若自稱維繫溝通，請先表態反對中國對台灣民選代表的威嚇，支持國安法制與實質保護。

她說，譴責是基線，保護是本事；別再用虛幻的「暢通管道」逼台灣自廢武功。民進黨政府一直對兩岸互動抱持善意，但是，用飛彈對準台灣、用戰機侵擾台灣、不斷打壓台灣國際外交空間的，始終都是中共，韓國瑜院長，我就問「你敢不敢譴責加害人—中國共產黨？」