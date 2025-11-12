【重磅快評】民進黨沈伯洋症候群 自己生病別人吃藥

民進黨立委沈伯洋遭中共立案偵查，賴清德總統昨天喊話立法院長韓國瑜應聲援。韓國瑜今天表示，賴總統要他聲援沈伯洋議題，這是「自己生病了，卻要讓別人吃藥」。賴醫師開藥方，但韓國瑜一語突破黑熊盲腸：「別人賣台我愛台、老共的錯我沒錯、別人生病我沒病」。

韓國瑜說，關於台灣安全有「四隻腳」：保護中華民國、保護民主自由、維護美台關係、維護兩岸和平，賴總統如今兼任民進黨主席，黨政軍一把抓，這四隻腳卻已經打斷了三隻，民進黨台獨黨綱綁在那，如何保護中華民國？推動大罷免，如何保護民主自由？宣布中國大陸為境外敵對勢力，如何維護兩岸關係？

韓國瑜已說中了九成九，更精準來說，「四隻腳斷了三隻半」，因為連台美關係也是搖搖欲墜，美國總統川普唯利是圖，台灣可能變成中美博弈的政治籌碼，對美國利益優先而言，沒有哪個國家不能「可割可棄」。

面對內外威脅，民進黨防禦機制不是反省，而是加倍輸出認知作戰，甚至產生「沈伯洋們」現象。這群黑熊最常掛嘴邊是對抗認知作戰，但他們最擅長的正是製造認知假象，凡是批評賴政府的人，都被歸類為「紅色產業鏈」；凡是質疑當權的國內外媒體，都是製造假新聞的「在地協力者」。這樣的邏輯，像極了義和團式宗教狂熱者，只要不信賴，就是異端，朝野極端對抗，政治理性早被迷信吞噬。

沈伯洋一邊高喊民主、愛台，一邊卻在扭曲民主政治基礎，不信賴就是反民主，網軍側翼就大軍出征；別人兩岸交流就是賣台，沈家人在對岸開公司就是賺人民幣，在沈式錯亂邏輯裡，懷疑政府成了罪嫌、監督權力成了通敵，這不是民主、愛台，而是以民主之名的精神鎖國。

醫師出身的賴總統上任後，民進黨近年卻常出現「病人醫人」矛盾亂象，綠能、食安、防災、廢土等問題叢生，總是別人出問題、自己最委屈，連民怨都能被轉化成「中國假帳號操作」，只想治療別人，自己卻忘了看醫生。

民進黨若被「沈伯洋斯德哥爾摩症候群」綁架，凡事都可能簡化成二元對立，任何批判都能標籤成敵意，任何異議都能被包裝成陰謀。久而久之，民進黨成了一個自我封閉的回音室，裡面只剩下「台派正義」的同溫層聲音。

綠營點名沈伯洋出征台北市長，但以他這種國際知名人物，參選北市未滿太大材小用，沈伯洋如此偉哉，不如賴總統讓賢，直接由沈伯洋挑戰2028總統大位，各界還不俯首稱臣？否則至少「萊熊配」，賴清德搭檔沈伯洋，這對認知戰的夢幻組合，必定天下無敵。

沈伯洋症候群蔓延，有病不看醫生，將讓迷信凌駕治理、情緒取代理性；民進黨若不按時服藥、及時止血，終將被這場集體幻覺拖入深淵。「不怕神對手，就怕熊隊友」，逐漸成為民進黨的集體憂慮。