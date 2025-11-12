快訊

紀念孫中山160周年誕辰 鄭麗文：盼一步步實踐天下為公

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文今率一級主管等出席總理孫中山誕辰160周年紀念，向總理銅像獻花致敬，並領唱「總理紀念歌」。記者鄭媁／攝影
國民黨主席鄭麗文今率一級主管等出席總理孫中山誕辰160周年紀念，向總理銅像獻花致敬，並領唱「總理紀念歌」。記者鄭媁／攝影

適逢國父誕辰紀念日，國民黨主席鄭麗文今下午出席紀念總理誕辰160周年活動，她表示，天下為公的理想，絕是天邊遙不可及的彩虹，而是一步步的堅持下逐漸實踐。國民黨不只是要帶給2300萬人美好的未來與兩岸和平，甚至帶給整個人類和平大同。

鄭麗文今率一級主管等出席總理孫中山誕辰160周年紀念，向總理銅像獻花致敬，並領唱「總理紀念歌」。孫中山曾姪孫女孫雅麗也與會。活動現場安排T.O.H女團、饒舌歌手Dopeace、網紅「恐龍偶像」、舞者「築夢者」歌舞演出，運用流行語彙重新詮釋「民主、自由、民權、民生」，讓青年世代更貼近總理精神與理念，鄭麗文在台下不斷鼓掌叫好。

鄭麗文致詞時指出，非常感謝年輕的文傳會的主管，在短短不到一周時間即安排如此國際水準的演出。「台上十分鐘，台下十年功」，表演者如此年輕，已經在他們的舞台上發光發熱，甚至成為台灣之光、華人之光。

鄭麗文表示，孫中山創建興中會時才28歲，與在場的表演者的年紀差不多；辛亥革命成功時，總理才45歲。今天台灣的年輕人，在160年後，呼應了百年前，轟動全世界、驚動亞洲，在人類歷史上面創下光輝的一頁，成立了全亞洲的第一個民主共和國。革命的過程中，沒有退卻，拋頭顱、灑熱血的，都是一群年輕人。

鄭麗文表示，不到一周的時間，年輕朋友將總理所堅持，也是國民黨最高的境界與理想「禮運大同篇」融入年輕世代最熟悉與喜愛的語言，透過舞蹈、音樂，這些是穿透國際、不分時代、撼動人心的真正元素。讓大家看到國父的思想，絕對不是大家所想像中的「太老」、「過時」、「教條」的。

鄭麗文說，今天的國民黨也是一樣，不忘初衷，追求理想，絕不退卻；不憂讒畏譏，不瞻前顧後。對的，堅持到底，才能夠真正的感動年輕人，也才能夠真正贏得年輕人的心。

鄭麗文 國民黨 孫中山
×

