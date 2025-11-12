影／與加害人站一起？民進黨團批韓國瑜讓人非常失望、遺憾

立法院長韓國瑜稍早舉行記者會回應賴清德總統，強調「解鈴還須繫鈴人」，要求賴清德總統撤回中國大陸為境外敵對勢力，表示兩岸在九二共識的基礎、中華民國憲法規範之下，展開和平交流和平對話，呼籲賴清德用黨主席身分廢除台獨綱領等，還批賴「自己生病讓別人吃藥」。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜下午在黨團舉行「呼籲韓院長以蒼生為念團結國會對抗侵略」記者會回應。

對於立法院長韓國瑜記者會的回應，陳培瑜表示韓院長選擇與加害人站在一起、選擇與每天對你威脅恐嚇、拿出武器對著你的人站在一起，沒有選擇跟民主自由站在一起、沒有選擇和被迫害的人站在一起。陳培瑜呼籲韓國瑜院長不要眼睛狹隘的只看到政治事件，希望韓院長聽見全世界人民對民主自由的在意，對民主自由的堅持，與所有人為這事情的所付出的努力，韓院長今天一席的談話，讓人非常失望、遺憾。