被中共偵查引發政治攻防 沈伯洋：個人事小、到我為止

民進黨立委沈伯洋遭中共立案偵查，引發賴清德總統與立法院長韓國瑜間的政治攻防。沈伯洋今天表示，他個人的事小，希望這件事到他為止，大家要以守護民主自由的方式，讓中國不能夠再恐嚇台灣人。

賴總統昨天喊話立法院長韓國瑜應聲援。韓國瑜今天表示，賴是「自己生病了，要別人吃藥」。維護台灣安全有四隻腳，分別是保護中華民國、保護民主自由、維護美台關係、維護兩岸關係，賴清德如今除了美台關係外，其他三隻腳都打斷了，賴總統若真的要幫沈伯洋，應考慮如何維護這四隻腳，這才是上游源頭的問題。

沈伯洋表示，感謝各界關心，這件事他個人的事小，但台灣的民主事大，中國最主要目的，就是想要讓台灣人有所恐懼，而大家要做的事情，就是讓這件事情到他為止，要以守護民主自由的方式，讓中國不能夠再恐嚇台灣人。