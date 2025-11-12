外交部發布COP30推案短片 籲挺台參與氣候行動

快訊

中央社／ 台北12日電

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議登場，外交部今天發布推案短片「台灣與世界一同呼吸」，展現台灣邁向2050淨零排放決心，並呼籲國際社會支持台灣有意義參與全球氣候行動。

聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）第30次締約方會議（COP30）於10日至21日在巴西亞馬遜雨林城市貝倫市（Belem）舉行，約有50多國元首與官員出席會議。

外交部下午發布新聞稿指出，為擴大國際社會支持台灣參與UNFCCC的聲量，製作並發布推案短片「台灣與世界一同呼吸」（Fresh Solutions: Chip in withTaiwan），以展現台灣提出「國家自定貢獻3.0」（NDC 3.0）與邁向2050淨零排放決心，呼籲國際社會正視台灣的夥伴價值，支持台灣有意義參與全球氣候行動。

外交部說明，今年推案影片除揭示氣候變遷為全人類共同課題外，也凸顯台灣以專業、務實且具貢獻的精神，運用科技創新推動氣候行動政策，與全球夥伴攜手追求永續發展。

外交部提到，片尾結合今年UNFCCC推案主視覺，以繽紛晶片電路勾勒出台灣意象，呼應大會主題及台灣國際參與標語「Chip in with Taiwan, GlobalMutirão」。其中「Chip in」一語兼具「參與」及「晶片」雙關意涵，象徵憑藉科技優勢與創新能量，積極回應氣候變遷挑戰，為全球永續家園做出實質貢獻。

外交部解釋，短片共製有2分鐘完整版及60秒精華版，除配置中、英文字幕外，外交部也製作日文、法文、西班牙文及葡萄牙文等多語版本。可透過外交部官方網站、「潮台灣」YouTube頻道，以及外交部社群媒體平台觀賞。

