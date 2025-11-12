「不譴責加害者卻檢討受害者」 綠引邱吉爾名言諷韓國瑜選擇屈辱

民進黨立委沈伯洋遭中共立案偵查，賴清德總統呼籲立法院長韓國瑜聲援；韓國瑜今發表談話，批賴「自生病要別人吃藥」。民進黨團指出，肯定韓為國會尊嚴發聲，但也遺憾韓國瑜選擇與加害人站在一起，「不去譴責加害人，卻去檢討受害人」，並引用英國前首相邱吉爾名言，稱韓國瑜在「在戰爭與屈辱間選擇了屈辱」。

韓國瑜今天說，賴總統要他聲援沈伯洋議題，這是「自己生病了，卻要讓別人吃藥」；維護台灣安全包括保護中華民國、保護民主自由、維護美台關係及維護兩岸關係，如今除了美台關係外，其他三隻腳都打斷了。他並呼籲，賴應廢除民進黨台獨黨綱、撤回大陸為境外敵對勢力。

針對韓的談話，民進黨團幹事長鍾佳濱先是提出「兩個肯定」，肯定韓國瑜為國會尊嚴發聲，展現國會議長應有高度，也肯定韓院長清楚說明，包含沈伯洋在內的所有國會議員，都可能遭遇人身安全威脅，也提醒沈要更加留意。

話鋒一轉，鍾佳濱反問韓國瑜，如果中共不是台灣的境外敵對勢力，每天每夜對準台灣的對岸飛彈、繞台共機共艦繞台，是來跟台灣人民說早安問候嗎？他批評，韓所言如同婦女人身安全遭侵害，不去譴責加害人，卻來檢討受害人穿著，「這樣的心態我們實在非常不解」。

鍾佳濱說，反併吞、反侵略、反對推進統一，是全體中華民國台灣民眾共同目標，賴總統身為國家元首，表明維持台海安定決心的同時，他們也希望韓院長作為國會議長，應團結國會朝野各黨，支持國家元首捍衛國家主權、維持現狀安定、保障人民安全的立場。

「選擇跟加害人站在一起，沒有選擇跟民主自由站在一起。」民進黨團書記長陳培瑜表達失望和遺憾，她更質疑韓此舉是要和新任國民黨主席鄭麗文互別苗頭，搶奪跟中國共產黨對話的主要發生權，不希望國民黨內部鬥爭，來消費台灣人民的民主自由，更造成錯假國際訊息。

陳培瑜指出，民進黨向來堅持中華民國在台灣，維持現狀與自由民主憲政，才是確保兩岸和平的重要關鍵，絕非向加害者投降、下跪，此舉無法維持和平，「現在破壞區域和平的正是國民黨這樣的屈從心態，非常不可取」。

「在戰爭與屈辱面前，你選擇屈辱，但屈辱過後，仍然得面對戰爭。」陳培瑜引用邱吉爾名言稱，韓國瑜標榜自己很愛讀書，相信對這段歷史非常清楚，當前國際許多國家都發聲譴責中共，包括日本首相高市早苗、美國國務卿盧比歐，歐洲議會也通過外交及防衛報告，韓國瑜完全沒聽見。

她指出，「韓國瑜院長你現在是不是很害怕？害怕中國威脅與恐嚇」，如果韓國瑜真的受到中共威脅，可以站出來公開求救，相信全世界跟民主自由國家都願意保護他。